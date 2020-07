Judecatorii exclud toate interceptarile SRI in dosarul in care SOV este acuzat ca i-ar fi dat spaga 1 milion de euro lui Bogdan Olteanu

Iata sentinta definitiva:

Acuzatiile DNA in acest caz: SOV i-ar fi dat 1 milion de euro fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu , pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Acest caz a fost separat din dosarul lui Bogdan Olteanu, care a fost condamnat, in prima instanta , la 7 ani de inchisoare Dosarul lui Sorin Ovidiu Vintu se afla in faza de Camera Preliminara. Initial, pe 24 iunie 2019, Tribunalul Bucuresti a anulat mai multe interceptari telefonice si ambientale in acest caz. Procurorii DNA au contestat decizia. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut, pe 16 iulie 2020, decizia de excludere data de instanta inferioara si a extins anularea si excluderea altor interceptari, care erau realizate in baza unor unor mandate pe siguranta nationala emise de Inalta Curte. Potrivit minutei , procurorii DNA trebuie sa elimine din dosar toate aceste interceptari si sa comunice Curtii de Apel Bucuresti-Sectia I Penala daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. Decizia este definitiva.In februarie 2020, CCR a admis o exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea , privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun."In baza art. 347 C.p.p. admite contestatia formulata de inculpatul Vintu Sorin Ovidiu impotriva incheierilor din data de 24 iunie 2019 si din data de 15 noiembrie 2019 pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti-Sectia I Penala in dosarul nr. 44743/3/2018/a1.Desfiinteaza, in parte, incheierea din data de 24 iunie 2019 si, in totalitate, incheierea din data de 15 noiembrie 2019 si rejudecand:In baza art. 102 alin.2-4 C.p.p., intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie , aflat la filele nr. 1-19, volumul 3, al dosarului nr. 791/P/2016 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie., intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie-Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, precum si, pe langa suportii optici indepartati prin incheierea din data de 24 iunie 2019, a suportilor optici, care contin convorbirile si comunicarile telefonice interceptate si redate in procesul verbal mai sus mentionat.Dispune, in plus fata de eliminarea dispusa prin incheierea din data de 24 iunie 2019, si eliminarea referirilor la acest mijloc de proba si eliminarea redarii continutului acestui mijloc de proba din rechizitoriul nr. 791/P/2016 din data de 17 decembrie 2018 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie.Masurile mai sus dispuse vor fi aduse la indeplinire de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie. In baza art. 347 alin.3 C.p.p. rap. la art. 345 alin. 3 C.p.p. copia prezentei incheieri se comunica Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie, pentru ca, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii,Mentine celelalte dispozitii ale incheierii din data de 24 iunie 2019. In baza art. 347 C.p.p. respinge ca nefondata contestatia declarata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie impotriva acelorasi incheieri.Stabileste termen de judecata la data de 30 iulie 2020, ora 12,00, sala P134, cu citarea contestatorului-intimat-inculpat si asigurarea asistentei juridice. In baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in contestatie raman in sarcina acestuia. Onorariul partial al avocatului desemnat din oficiu pentru contestatorul-intimat-inculpat, in cuantum de 300 lei, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu azi, 16 iulie 2020."