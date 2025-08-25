Vantu: "Negociez cu Copos preluarea Rapidului"

Dupa ce in dimineata zilei de joi se vehicula in presa o eventuala negociere a finantatorului George Copos cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu pentru preluarea Rapidului, confirmarea nu s-a lasat mult asteptata si a venit tocmai din partea lui Vantu.

"Negociez cu George Copos pentru preluarea Rapidului. Sunt interesat sa investesc in fotbal, iar in zilele urmatoare tranzactia s-ar putea realiza. Oricum, in curand Rapidul isi va schimba patronul", a declarat controversatul om de afaceri pentru ProSport.

Suma vehiculata pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni de la George Copos este de 30 de milioane de euro, dar, in conditiile date, aceasta ar putea sa scada pana la 20 de milioane.

