Ioana Vîntu, fiica omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, a relatat în instanță cum ar fi preluat Cosmin Gușă, Elan Schwartzenberg și Maricel Păcuraru controlul asupra firmelor „tatălui FNI” pe vremea când acesta era în pușcărie. Prețul plătit de Sorin Ovidiu Vîntu de a nu avea nimic pe numele lui a fost că interpușii lui l-au „executat” când se aștepta mai puțin.

În povestea spusă de Ioana Vîntu la Curtea de Apel București, luni, 9 mai, că la nivelul anului 2012, două firme erau controlate de Sorin Ovidiu Vîntu „din umbră”: Elba Hold și Petrom Service (cu legături strânse la Realitatea Media).

Pentru că pe vremea aia începuseră problemele pentru SOV, iar repatrierea lui Nicolae Popa era pe buzele tuturor, afaceristul versat al anilor 90 avea interesul să ascundă acțiunile pe care le deținea. De această „mutare” a lui Vîntu s-au prins noii „golănași” ai mediului de business, așa că i-au luat firmele.

Ioana Vîntu (foto) a fost audiată ca martor în procesul penal deschis ca urmare a unei plângeri penale făcută de tatăl ei, Sorin Ovidiu Vîntu, cu privire la preluarea ilegală a acțiunilor Realitatea Media.

În acest dosar inculpați sunt oamenii de afaceri Mirel-Mircea Amariței (avocat, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014), Gabriel Baciu (avocat al Realitatea Media) și Emil Bertalan (administrator SC Global Network System SRL, ginere al afaceristului Maricel Păcuraru).

Cei trei au fost trimiși în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte legate de modalitatea în care SOV i-a vândut „cuplului” Cosmin Gușă-Maricel Păcuraru (foto) pachetul de acțiuni de la Realitatea Media.

Dosarul „Realitatea Media” a stat atâta timp în sertarele DNA încât firma Realitatea Media a intrat în faliment, Elan Schwartzenberg a fugit în Israel, iar postul postul Realitatea Tv și-a pierdut licența, fiind înlocuit în grila de programe de Realitatea Plus.

Ioana Vîntu a relatat că pe data de 7 noiembrie 2010, în ziua reținerii lui Sorin Ovidiu Vîntu, Cosmin Gușă s-ar fi dus în paradisul fiscal Cipru pentru a pune la adăpost într-un off-shore acțiunile pe care SOV le avea la societatea Elba Hold. Această acțiune îl costa pe SOV 10% din acțiuni conform înțelegerii cu Cosmin Gușă, dar Vîntu rămânea acționarul majoritar.

„Aș vrea să vă povestesc de s-a întâmplat în acei ani, ani care nu au fost deloc ok. Sper din tot sufletul meu ca tot ce vă spun să facă lumină în ceea ce privește furtul Realitatea. (…) În biroul avocatului Athos Demetriou, la cererea lui Cosmin Gușă (foto), am redactat un contract de vânzare-cumpărare a acțiunilor cu o plată ulterioară pentru ca dumnealui (n.r. – Cosmin Gușă) să poată relata autorităților, la întoarcerea în țară, că a avut loc vânzarea acțiunilor Elba Hold, dar în continuare proprietar rămânea tatăl meu, mai puțin cei 10%. Tatăl meu fiind în detenție, eu a trebuit să preiau totul după 7 noiembrie, ținând legătură cu Cosmin Gușă pe societatea Elba și cu Elan Schwartzenberg pe Realitatea. Aș dori să menționez legătură dintre Realitatea și PSV, aceasta două societăți fiind legate prin contracte economice”, a relatat fiica lui Vîntu.

Ioana Vântu a dezvăluit că urmare a intrării în insolvență a Realitatea, PSV a devenit creditor al societății, în urma acelor contracte.

„În luna februarie mă contactează Elan Schwartzenberg și îmi spune că are dificultăți în managerierea trustului Realitatea din pricina faptului că domnul Gușă, odată intrat în societatea Realitatea Media prin masa credală i-a creat tot felul de neplăceri. L-am contactat pe domnul Gușă pentru a lămuri neplăcerile comunicate de Elan Schwartzenberg, dar el nu a răspuns la telefon. L-am sunat pe tata să îi comunic asta și să îl întreb ce dorește să se întâmplă mai departe, și el mi-a recomandat transcrierea acțiunilor înapoi pe numele nostru și retragerea mandatelor celor doi domni (n.r. – Gușă și Schwartzenberg). Aceasta retragere a avut loc după data de 15 aprilie 2012, nu îmi amintesc exact când anume. Nu am comunicat ca am retras acțiuni, tata era în închisoare. Mă tot sunau persoane de la PSV, de la Realitatea, că nu au acces la documente. Elan Schwartzenberg își continua activitatea, liniștit, la Realitatea”, a relatat Ioana Vîntu.

Cum a pus mâna SRI SRL pe firmele lui SOV

Acela este momentul în care în scenă a intrat SRI, dar nu instituția, ci o firmă care așa apare în acte, prescurtare de la Strategies Research Investments, o societate controlată de Cosmin Gușă și de Maricel Păcuraru prin afaceriștii Gabriel Baciu și Mircea Amariței. Se pare că nu numai Vîntu avea obiceiul de a-și „boteza” firmele cu nume sonore, precum Manchester, pentru a crea confuzie.

De aceea procurorul de ședință a cerut ca în declarația consemnată firma să apară ca SRI SRL, pentru ca grefiera să nu scrie de fiecare dată Strategies Research Investments, dar nici să nu apară o prescurtate care duce cu gândul la Serviciul Român de Informații.

„În decursul aceluiași an, ne trezim cu o plângere în Cipru, făcută de Gabriel Baciu și de Mircea Amariței, reprezentantul societății SRI SRL. Am mers în instanță, dar până la termenul de judecată ei au încercat înscrierea acțiunilor pe numele Strategies Research Investments. Am obținut ordin de sechestru provizoriu în favoarea noastră pe acțiunile Elba Hold. Procesul din Cipru a durat 5 ani, dar l-am câștigat”, a relatat Ioana Vîntu.

Ea a spus că în tot acest timp nu a fost primită la adunările generale a acționarilor de la PSV și de la Realitatea Media, deși dovedea cu acte că SOV e acționar la cele două firme.

„Deși am depus nenumărate cereri de intervenție și avem dovezi, totuși, peste cererea noastră de intervenție, Registrul Comerțului din România a înregistrat acțiunile noastre pe numele SRI SRL și noi am sesizat DNA. Au fost efectuate percheziții la domiciliile și firmele tuturor celor implicați. Au fost găsite mai multe contracte antedatate între SRI SRL și Elan Schwartzenberg prin care acesta din urmă vânduse acțiunile la Realitatea Media. Aceste acte aveau semnături false, conform expertizei DNA. S-a mai găsit un contract fals, de pe vremea când Liviu Luca (n.r. – sindicalist, alt „om al lui Vîntu) era proprietarul PSV în 2006. Tot la îndemnul DNA am acceptat să fie pus sechestru pe acțiunile PSV în favoarea noastră. SRI SRL a încercat în ciuda acestui sechestru să treacă acțiunile pe numele lor, nu o dată, ci de două ori: au fost falsificate semnături și au fost antedatate contracte”, a mai spus Ioana Vîntu.

Ce versiune a relatat Cosmin Gușă în instanță, pe 17 ianuarie 2022

Analistul politic PSD-ist Cozmin Gușă – unul dintre acționarii postului Realitatea – a relatat luni, 17 ianuarie, cum a călătorit până în Cipru alături de Ioana Vîntu, fiica lui Sorin Ovidiu Vîntu, pentru a prelua televiziunea de la „tatăl FNI”.

Un alt detaliu „picant” pe care Gușă l-a dezvăluit, audiat fiind în calitate de martor, este legat de faptul că, în septembrie 2010, procurorii l-au „umflat” pe SOV chiar de la masa negocierilor, când Maricel Păcuraru venise să-i dea o parte din bani.

Analistul Cozmin Gușă a dat detalii în fața instanței despre modul în care el și afaceristul Maricel Păcuraru au preluat postul Realitatea TV (n.r. – în prezent Realitatea Plus) de la Sorin Ovidiu Vîntu.

Gușă a relatat cum și-a împărțit „sarcinile” de serviciu cu Maricel Păcuraru la Realitatea.

„Înțelegerea mea cu Maricel Păcuraru – dețineam 50-50 din pachetul de acțiuni – a fost ca acesta să se ocupe de activitatea administrativă a firmei (activitatea economică, activitatea juridică), iar eu să mă ocup de partea editorială și de partea de reprezentare internațională”, a declarat Cozmin Gușă.

Procurorul de ședință al DNA a solicitat judecătorului să-l întrebe pe Gușă ce legătură exista între firma lui Sorin Ovidiu Vîntu, PSV Company (n.r. – Petrom Service) și Realitatea Media.

„Toată negocierea a fost făcută de către partenerul meu, Maricel Păcuraru, deși Sorin Ovidiu Vîntu a solicitat în mod repetat să particip și eu. Fusesem prieten și partener cu SOV, dar după alegerile din 2009 am refuzat să mă întâlnesc cu el. Consider că m-a trădat în 2008, la alegerile pentru Primăria Capitalei (n.r. – când Gușă candidase pentru funcția de edil) și apoi în 2009, când eu eram șeful de campanie a lui Mircea Geoană”, a declarat Cosmin Gușă.

Reamintim că Mircea Geoană a pierdut alegerile din 2009, după ce opinia publică a aflat că „prezidențiabilul” PSD s-a dus în vizită la Sorin Ovidiu Vîntu (foto).

A rămas celebră întrebarea lui Traian Băsescu adresată lui Mircea Geoană în cadrul ultimei confruntări dintre cei doi candidați: „V-a plăcut aseară la domnul Vîntu?”.

După ce a rămas blocat preț de câteva secunde (interval care a părut o eternitate în direct la TV) Mircea Geoană a fost obligat să recunoască în fața lui Băsescu vizita pe care i-o făcuse lui SOV cu o zi înainte de turul 2 al alegerilor.

Momentul a fost unul decisiv pentru victoria lui Traian Băsescu. Contracandidatul lui Geoană avea o imagine publică destul de „șifonată” la momentul respectiv, după ce în presă apăruse un video în care acesta părea că lovește un copil la un miting electoral, imagini care ulterior s-au dovedit a fi editate.

Care era legătura dintre PSV Company și Realitatea Media

Cât despre legătura dintre firma lui Vîntu, PSV Company, și Realitatea Media, Cozmin Gușă a declarat că era „una dublă”.

„PSV Company era acționar minoritar și – având în vedere că Realitatea Media era în insolvență – și creditor al insolvetului. Nu îmi mai aduc aminte ce mi-a spus Păcuraru despre Bluelink Comunicazioni, dar țin minte că tranzacția a fost făcută în urma unei înțelegeri între SOV și Maricel Păcuraru, (cu rolul – n.r.) de compensare a unei datorii pe care primul o avea la cel de-al doilea”, a relatat Cozmin Gușă.

Analistul politic a relatat că, la vremea respectivă, circula zvonul că Elan Scwartzenberg ar deține Realitatea Media, fapt care se dovedise a fi inexact, afaceristul israelian fiind, de fapt, în spatele firmei Bluelink Comunicazioni, un offshore elvețian.

Iată cum au decurs discuțiile în sala de judecată:

Cozmin Gușă: Maricel Păcuraru mi-a relatat că s-a întâlnit cu Elan Schwartzenberg care deținea cumva Realitatea, dar nu în fapt. Maricel Păcuraru mi-a comunicat că a făcut o tranzacție cu privire la Bluelink Comunicazioni.

Judecător: Și v-ați dus în Cipru!

Cozmin Gușă: Da, în ziua în care am făcut tranzacția m-am dus în Cipru, pentru că tranzacția se făcea printr-un offshore. Eu cu Maricel eram cumpărătorii, iar Ioana Vîntu era vânzătorul.

Judecător: Ați semnat un act „trustee fee”?

Cozmin Gușă: Am semnat un act care trebuia să își piardă valabilitatea până la perfectarea tranzacției. Procurorii au intrat peste SOV și peste Maricel în casă, chiar atunci când cei doi negociau. Tranzacția a fost întreruptă de reținerea lui SOV de către procuror (n.r. – în data de 10 septembrie 2010, sub acuzația de favorizarea a infractorului, deoarece SOV l-a sprijinit cu bani peste hotare pe fugarul Nicolae Popa). Eu am auzit că l-au luat pe Sorin, dar nu credeam că e vorba de SOV, ci de unul de la PSV. Când am văzut-o pe Ioana Vîntu plângând am realizat că e vorba de taică-su. Anexa 1 și Anexa 2 s-au semnat după ce SOV a ieșit din arest și vizau compensarea datoriilor dintre SOV și Maricel Păcuraru.

Sorin Ovidiu Vîntu a fost reținut pe data de septembrie 2010 în urma unor percheziții care au avut loc la vila acestuia. Realitatea TV a avut imagini în direct de acolo și a relatat cum câinele lui Vîntu – un ciobănesc german – fusese împușcat pe unul dintre mascați în timpul descinderilor. Reținerea lui Sorin Ovidiu Vîntu a venit după ce procurorii au aflat că acesta îl susținea pe Nicolae Popa în „exil”, în Indonezia. Popa era vizat în dosarul FNI 2, dar SOV nu, deoarece nu semnase niciun act, totul fiind pus pe numele altor persoane.

