Cazul profesorului de la "Sfântul Sava" acuzat de viol. Când va mai preda la Colegiul bucureștean. Anunțul făcut de conducere

Autor: Adrian Zia
Joi, 28 August 2025, ora 19:13
1659 citiri
Cazul profesorului de la "Sfântul Sava" acuzat de viol. Când va mai preda la Colegiul bucureștean. Anunțul făcut de conducere
Sorin Spineanu Dobrota este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra unor minori FOTO Captură video Youtube TVR

Trimis în judecată în primă instanță pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi, profesorul Sorin Spineanu-Dobrotă este suspendat în anul școlar 2025-2026 de la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), a confirmat conducerea liceului.

Din această instituție de învățământ, la care a revenit ca titular la finalul lunii iunie 2025, potrivit informațiilor Edupedu.ro, Spineanu-Dobrotă este detașat la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) din subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

În fapt, cadrul didactic este angajat în continuare la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), dar suspendat. Așadar, el nu va preda la acest liceu până pe data de 1 septembrie 2026, când se încheie anul școlar 2025-2026. Până atunci el este consilier detașat la CNCE (fostul CNPEE), potrivit sursei citate.

Colegiul a mai transmis că „nu poate dispune nicio măsură de natură administrativă sau disciplinară (…), atâta timp cât acțiunea penală nu a fost soluționată”.

Spineanu-Dobrotă a fost acuzat în iulie 2024 de procurori de agresiune sexuală asupra unui minor și de viol asupra unui minor. Pe 27 mai 2025, acesta a fost trimis în judecată în primă instanță. Spineanu-Dobrotă a contestat decizia, iar următorul termen, după mai multe amânări, este pe 18 septembrie 2025, potrivit portal.just.ro.

Doi foști elevi ai liceului "Sfântul Sava" l-au reclamat pe profesorul de economie pentru fapte petrecute în 2021. Prima victimă, potrivit procurorilor, avea 17 ani când a fost violată de profesor într-un apartament din Sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani în același loc, câteva luni mai târziu. Profesorul și-a folosit autoritatea pentru a-i constrânge pe băieți și le-ar fi oferit cadouri, spun anchetatorii.

Ambii adolescenți au tăcut, pe moment. Ar fi spus la audieri că s-au temut că vor avea probleme la școală. Așa că au așteptat absolvirea până să depună plângere. Prima reclamație a venit în 2022. A doua, anul acesta.

Revoltă după anunțul că profesorul care a violat trei minori se întoarce la catedră. „Cei care ar trebui să protejeze elevii permit agresorilor să își continue abuzul”
Revoltă după anunțul că profesorul care a violat trei minori se întoarce la catedră. „Cei care ar trebui să protejeze elevii permit agresorilor să își continue abuzul”
Centrul FILIA a lansat un apel către Colegiul Național Sf. Sava în care i se solicită să nu permită profesorului Sorin Spineanu-Dobrotă, trimis în judecată pentru viol, să revină la...
Profesorul de la un liceu de top acuzat de viol asupra unor minori se întoarce la catedră. Ce spune Ministerul Educației
Profesorul de la un liceu de top acuzat de viol asupra unor minori se întoarce la catedră. Ce spune Ministerul Educației
Profesorul Sorin – Paul Spineanu-Dobrotă, acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori, lucrează în continuare în Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la centrul care face...
#Sorin Spineanu Dobrota, #colegiul sf sava, #acuzatii viol, #suspendare , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Exodul romanilor! Sapte jucatori, OUT dintr-un campionat de top al Europei
Digi24.ro
VIDEO Panica in timpul unei curse Londra-Bacau, dupa ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: "Unul simplu, la 2 lei"
DigiSport.ro
Fara precedent! Laszlo Dioszegi a asteptat fluierul arbitrului si apoi a urmat ceva nemaivazut

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei scenarii pentru viitorul AI: Cine controlează algoritmii, controlează și națiunile, armatele și echilibrul global ANALIZĂ
  2. Zelenski cere Washingtonului şi Bruxellesului să acţioneze după atacul Rusiei soldat cu un mort și cel puțin 20 de răniți în regiunea Zaporojie
  3. Trump ia în calcul trimiterea unei „forțe private” americane în Ucraina. În ce constă implicarea României în planul de pace
  4. Stetoscopul inteligent care identifică boli cardiace grave în doar 15 secunde, creat de medici
  5. Drone rusești spionează rute din Germania pe unde se trimite arme Ucrainei. Kremlinul susține că sunt ”informaţii foarte probabil false”
  6. Cum a avut loc asasinatul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei: Atacatorul s-a dat drept livrator și a tras în Andrii Parubîi VIDEO
  7. Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv
  8. Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
  9. Fostul președinte american, Bill Clinton, are o stare de sănătate fragilă. A fost surprins cu un defibrilator în apropiere
  10. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, ucis într-un atac armat în Liov