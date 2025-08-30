Cazul profesorului de la "Sfântul Sava" acuzat de viol. Când va mai preda la Colegiul bucureștean. Anunțul făcut de conducere

Sorin Spineanu Dobrota este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra unor minori FOTO Captură video Youtube TVR

Trimis în judecată în primă instanță pentru viol și agresiune sexuală asupra unor elevi, profesorul Sorin Spineanu-Dobrotă este suspendat în anul școlar 2025-2026 de la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), a confirmat conducerea liceului.

Din această instituție de învățământ, la care a revenit ca titular la finalul lunii iunie 2025, potrivit informațiilor Edupedu.ro, Spineanu-Dobrotă este detașat la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) din subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

În fapt, cadrul didactic este angajat în continuare la Colegiul Național „Sfântul Sava” (CNSS), dar suspendat. Așadar, el nu va preda la acest liceu până pe data de 1 septembrie 2026, când se încheie anul școlar 2025-2026. Până atunci el este consilier detașat la CNCE (fostul CNPEE), potrivit sursei citate.

Colegiul a mai transmis că „nu poate dispune nicio măsură de natură administrativă sau disciplinară (…), atâta timp cât acțiunea penală nu a fost soluționată”.

Spineanu-Dobrotă a fost acuzat în iulie 2024 de procurori de agresiune sexuală asupra unui minor și de viol asupra unui minor. Pe 27 mai 2025, acesta a fost trimis în judecată în primă instanță. Spineanu-Dobrotă a contestat decizia, iar următorul termen, după mai multe amânări, este pe 18 septembrie 2025, potrivit portal.just.ro.

Ads

Doi foști elevi ai liceului "Sfântul Sava" l-au reclamat pe profesorul de economie pentru fapte petrecute în 2021. Prima victimă, potrivit procurorilor, avea 17 ani când a fost violată de profesor într-un apartament din Sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani în același loc, câteva luni mai târziu. Profesorul și-a folosit autoritatea pentru a-i constrânge pe băieți și le-ar fi oferit cadouri, spun anchetatorii.

Ambii adolescenți au tăcut, pe moment. Ar fi spus la audieri că s-au temut că vor avea probleme la școală. Așa că au așteptat absolvirea până să depună plângere. Prima reclamație a venit în 2022. A doua, anul acesta.

Ads