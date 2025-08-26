Profesorul de la un liceu de top acuzat de viol asupra unor minori se întoarce la catedră. Ce spune Ministerul Educației

Sorin Spineanu Dobrota este acuzat de viol și agresiuni sexuale asupra unor minori FOTO Captură video Youtube TVR

Profesorul Sorin – Paul Spineanu-Dobrotă, acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori, lucrează în continuare în Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la centrul care face subiectele pentru toate examenele, concursurile și olimpiadele școlare naționale, a declarat instituția.

Mai exact, Ministerul Educației și Cercetării susține că profesorul este în prezent suspendat din funcția de șef-serviciu la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE), fostul CNPEE, dar angajat pe poziția de consilier din 22 noiembrie 2024, de când a expirat ultimul control judiciar impus acestuia, scrie Edupedu.ro.

Instituția precizează și că nu a dispus nicio măsură administrativă sau disciplinară în cazul lui Sorin-Paul Spineanu-Dobrotă și că, din funcția de consilier, este absent din orice „decizie privind examenele naționale”.

De asemenea, din septembrie, Sorin Spineanu-Dobrotă revine la catedră la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde este titular, din anul școlar 2025-2026, potrivit surselor Edupedu.ro, după ce conducerea liceului i-ar fi aprobat în luna iunie o cerere de reîncadrare pe post.

Colegiul Național „Sfântul Sava” nu a răspuns, până la momentul publicării articolului, întrebărilor și cu un punct de vedere solicitate de Edupedu.ro.

Spineanu-Dobrotă a fost acuzat în iulie 2024 de procurori de agresiune sexuală asupra unui minor și de viol asupra unui minor. Pe 27 mai 2025, acesta a fost trimis în judecată în primă instanță. Spineanu-Dobrotă a contestat decizia, iar următorul termen, după mai multe amânări, este pe 18 septembrie 2025, potrivit portal.just.ro.

Doi foști elevi ai liceului "Sfântul Sava" l-au reclamat pe profesorul de economie pentru fapte petrecute în 2021. Prima victimă, potrivit procurorilor, avea 17 ani când a fost violată de profesor într-un apartament din Sectorul 3. Al doilea elev a fost agresat sexual la 16 ani în același loc, câteva luni mai târziu. Profesorul și-a folosit autoritatea pentru a-i constrânge pe băieți și le-ar fi oferit cadouri, spun anchetatorii.

Ambii adolescenți au tăcut, pe moment. Ar fi spus la audieri că s-au temut că vor avea probleme la școală. Așa că au așteptat absolvirea până să depună plângere. Prima reclamație a venit în 2022. A doua, anul acesta.

