Sorin Stanciu, președinte UZPR, a murit. A fost o personalitate marcantă a jurnalismului românesc

Sorin Stanciu FOTO uzpr.ro

Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a murit.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a anunțat duminică, 7 septembrie, trecerea în neființă a președintelui Sorin Stanciu, personalitate marcantă a jurnalismului românesc.

„Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică”, au transmis reprezentanții UZPR.

Sorin Stanciu era președinte UZPR din 2024.

„Ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o pleiadă de manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România.

Fidel crezului său, „UZPR suntem noi, toți, egali”, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizației și și-a pus puterea și priceperea în slujba UZPR și a membrilor săi din țară și din diaspora. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se mai arată în comunicat.

