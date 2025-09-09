Stresul ucide! Ce șanse avea să rămână în viață domnul Sorin Stanciu, președintele UZPR

Fiecare om poartă în suflet o poveste de viață! De cele mai multe ori, în spatele unui zâmbet se ascunde durerea! Când oamenii pleacă dintre noi, rămânem cu tristețea și cu regretele! De ce nu am avut timp? De ce nu am spus ce aveam pe suflet? De ce nu ne-am oprit, măcar pentru o clipă, să-i ascultăm, să-i înțelegem, să-i prețuim? De ce pierdem clipe unice din viața noastră, acordând atenție nemeritată celor care doresc să trăiască în țara orbilor și a surzilor? Frământările, respectiv stresul, omoară!

Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), domnul Sorin Stanciu, a plecat dintre noi fulgerător, în urma unui infarct necruțător! Domnia sa se afla la vârsta la care avea puterea să facă multe alte lucruri frumoase pentru oameni și pentru Uniune!

Atacurile nedrepte nu au lipsit, dar președintele Sorin Stanciu nu s-a plâns niciodată. A preferat munca tăcută în locul răspunsurilor publice! Nu o singură dată a spus că timpul nu trebuie pierdut cu orgolii, ci cu fapte.

Fără să se impună prin zgomot sau gesturi teatrale, liderul UZPR Sorin Stanciu a ales calea dialogului, a reconcilierii și a echilibrului. A apărat demnitatea profesiei de jurnalist cu discreție, dar cu o fermitate neclintită, fiind redactor-șef al ziarului Dimineața din București, între 1990 și 2000.

Sorin Stanciu a înțeles că presa nu este doar o oglindă a societății, ci și o conștiință vie a acesteia – iar jurnaliștii merită respect, protecție și susținere reală. Patriot, iubitor de țară, domnul Sorin Stanciu a acceptat să fie consilier de stat al Președintelui României Ion Iliescu între ianuarie 2000 și decembrie 2004, apoi pentru Traian Băsescu, între ianuarie 2005 – mai 2005.

Ads

Membru al UZPR din 1991, jurnalistul Sorin Stanciu a îndeplinit funcția de președinte al Comisiei de atestare profesională, în perioada 1994–1999 și 2012–2016. A fost vicepreședinte UZPR, între anii 2005–2009 și 2020–2021, iar din 2021, timp de 3 ani, a îndeplinit funcția de președinte interimar al UZPR, până în 20 iulie 2024.

Domnul Sorin Stanciu a preluat conducerea UZPR, ca președinte interimar, după dispariția, la fel de fulgerătoare, a domnului președinte Doru Dinu Glăvan – un adevărat simbol al presei românești. În momente delicate pentru Uniune, marcate de răutate, de nesiguranță și de tensiuni interne provocate de doritorii de putere, domnul Sorin Stanciu a fost omul potrivit la momentul potrivit, reușind cu mult calm, dar și cu o diplomație inegalabilă să asigure echilibrul necesar.

La Adunarea Generală din 20 iulie 2024, domnul Sorin Stanciu a fost ales președinte al UZPR, obținând 178 de voturi.

Stresul își spune cuvântul!

Cum este posibil un infarct la un om puternic, supraviețuitor în timpuri de mare agitație, când a fi un jurnalist onest înseamnă o amenințare?

Ads

Asocierea dintre stres cronic și infarct este dovedită științific. Potrivit Open Sources, „medicii confirmă, tot mai des, că stresul cronic nu este doar o stare psihologică, ci un factor major de risc pentru infarct și alte afecțiuni cardiovasculare”.

Ce șanse de supraviețuire avea președintele UZPR în urma infarctului fulgerător?

Considerând acestea, poate că, într-o altă lume, cu mai puține poveri și mai multă recunoaștere, domnul Sorin Stanciu ar fi avut mai mult timp și pentru propria sănătate. Din păcate, nu a fost așa.

Domnul Sorin Stanciu a purtat, fără să se plângă, nerecunoștința unora dintre colegii de breaslă care l-au lovit cu răutate!

Cu toate acestea, dincolo de atribuțiile oficiale și activitatea instituțională, liderul UZPR, domnul Sorin Stanciu, a fost un om cu un suflet uriaș, profund atașat de breasla jurnalistică și de oamenii ei, preocupat atât de soarta colegilor, cât și de locul presei într-o societate tot mai polarizată și mai agresivă.

Domnul Sorin Stanciu rămâne în memoria colectivă, dar și în sufletul fiecărui om de bună-credință, un slujitor dedicat condeiului, un jurnalist desăvârșit, un lider implicat și un profesionist cu o viziune clară asupra rolului presei în societatea românească.

Ads

Astăzi, cei care l-au cunoscut pe domnul Sorin Stanciu și i-au fost alături cu bună-credință îl plâng nu doar ca pe un coleg, ci ca pe un prieten!

Domnul Ion Măldărescu, director al revistei Art-emis, domnul general Gheorghe Văduva, excelent și neobosit scriitor, fost șef al Trustului de Presă al Armatei Române, dar și domnul colonel (r) Valentin Uban, vicepreședinte al UZPR, fac parte dintre prietenii domnului președinte UZPR, numitorul comun fiind respectul, încrederea și dorința de a lăsa ceva tinerilor de azi! Pe cine supără românii care își iubesc țara? Ce înseamnă România de mâine fără tineri și fără credință?

Plecarea domnului Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), ne lasă nu doar cu o mare durere, ci și cu un puternic sentiment de pierdere colectivă.

Domnul Sorin Stanciu a plecat spre Cer, într-o lume poate mai bună, fără să aștepte aplauze. Dacă stresul nu și-ar fi făcut simțită prezența, drumul domnului Sorin Stanciu nu se oprea aici! Cu toate acestea, domnia sa lasă în urmă o Uniune mai stabilă, o comunitate mai unită, dar mai ales o lecție despre caracter pe care noi nu avem voie să o uităm!

Ads

Puterea nu se scrie pe cruce!

Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule președinte Sorin Stanciu.

Nicolae Radu a ocupat funcții importante în sistemul național de securitate precum: Șef Centru de Expertiză Psihologică în cadrul SPP, Director Împuternicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administrația Prezidențială și purtător de cuvânt al Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. în cadrul Universității "Spiru Haret" din București. Din anul 2018, în calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Leadership, Laborator de specialitate - Servicii de informații și Psihopatologie militară în cadrul Universității București.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducător de doctorat pentru Informații și securitate națională în cadrul Universității Naționale de Apărare "Carol I".

În prezent, Nicolae Radu are preocupări operaționale în spațiul intelligence, de prevenire și combatere a terorismului, dar și în zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit și General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads