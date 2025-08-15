Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 08:37
Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat, în ultimii ani, zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe. Societatea, deținută formal de un fotomodel din Dubai cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a obținut milioane de euro pentru astfel de servicii.

Gab Pavolux a fost înființată de un unchi al Sorinei Stan-Docuz și, înainte de a prinde contractele de catering, avusese cifre de afaceri zero lei opt ani la rând, fiind preluată de un fotomodel din Dubai, soțul unei prietene a Sorinei Stan-Docuz. În paralel cu obiectul de activitate, Gab Pavolux a achiziționat apartamente în Giurgiu, Popești-Leordeni și Voluntari, scrie G4Media.ro.

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) indică faptul că primele contracte de acest gen au fost atribuite acestei societăți în mai 2024, an în care Gab Pavolux a încasat din astfel de înțelegeri aproape 1,1 milioane lei, fără TVA. Autorități contractante au fost școli din București și primării rurale din Argeș, Teleorman, Dâmbovița.

În 2025, în SEAP figurează contracte ale acestei firme în valoare de aproape 2,35 milioane lei, fără TVA, aproape toate semnate cu unități de învățământ din Capitală. Toate acestea au fost atribuite direct.

De luna trecută datează și primul contract prins de Gab Pavolux în urma unei licitații în cadrul unui acord-cadru: aproape 7 milioane de lei, fără TVA, din partea Primăriei Sectorului 6.

Pe de altă parte, în baza unei prevederi legale care le permite acest lucru, foarte multe unități de învățământ sau primării organizează proceduri de atribuire a unor contracte pentru servicii de catering în afara SEAP, anunțurile de intenție, precum și câștigătorii fiind postați doar pe site-urile acestor instituții. În cazul Gab Pavolux, semnarea unor contracte în asemenea condiții apar încă din 2023 pe site-ul Primăriei Sectorului 3: aici pentru 92.504,59 lei și aici pentru 1,2 milioane lei și au continuat în 2024 la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din București – 277.200 lei sau Primăria Pantelimon – 1,9 milioane lei.

La finalul anului 2023, G4Media a dezvăluit faptul că această societate era controlată de persoane cu legături cu Sorina Stan-Docuz, o apropiată a premierului PSD Marcel Ciolacu. La acel moment, beneficiind de sprijinul unui om de afaceri care finanțase anterior PSD, Gab Pavolux a fost pe punctul de a câștiga un contract de catering în valoare de 27,2 milioane de euro, atribuit de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, primul soț al Sorinei Stan-Docuz. După articolul G4Media, firma și-a retras oferta, iar afacerea a intrat în vizorul DNA.

