Denuntatorul Sorinei Pintea incheie un acord cu DNA si este condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare

Pe 7 mai, Tribunalul Bucuresti a admis acordul de recunoastere a vinovatiei. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti, arata portalul instantelor. Potrivit minutei, instanta i-a interzis lui Mihai Coste, pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a sentintei,Afaceristul mai trebuie sa presteze 70 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii fie in cadrul Primariei comunei Arinis (Maramures), fie in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Maramures.Potrivit DNA, Mihai Coste este intermediarul din acest caz dintre Octavian Niculescu, patronul firmei Tehnoplus Medical, si fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea.El ar fi fost cel care i-ar fi dat Sorinei Pintea banii, 120.000 de lei in 100 de bancnote de 200 de lei, camuflati intr-o punga de carton.Banii reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect "proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente", incheiat in anul 2019 de spitalul "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, unde Sorina Pintea era manager, cu societatea comerciala.Firma lui Coste era subcontractoare in cadrul contractului pentru care Pintea ar fi primit mita. Numele lui apare si in declaratia fiului Sorinei Pintea, Ionut Pintea , care s-ar fi intalnit cu el si i-ar fi povestit cum a avut loc flagrantul: "L-am intrebat despre ce vorbeste. Zice:. Am ramas socat cand mi-a zis ca el este Mihai Costea, denuntatorul. Zice:. Zice:."Pe de alta parte, procesul in cazul Sorinei Pintea merge mai departe. Tribunalul Bucuresti a dispus luni revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii.Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.