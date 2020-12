Dupa opt luni de judecata, magistratii din Capitala declina procesul Sorinei Pintea, acuzata de spaga, la Tribunalul Maramures

"In baza art. 47 alin. 3 Cod proc.pen. admite exceptia de necompetenta teritoriala a Tribunalului Bucuresti- Sectia I Penala. In baza art. 346 alin. 6 Cod proc.pen. rap. la art. 50 Cod proc.pen. declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Maramures, Judetul Maramures. In baza art. 275 alin. 3 Cod proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva," este minuta instantei.La sfarsitul lunii aprilie 2020, Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita in forma continuata.Conform rechizitoriului, in perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Pintea, in calitatea de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica.Contractul avea ca obiect "proiectarea si executia lucrarilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente din Spitalul Judetean de UrgentaBaia Mare" si eraincheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala.