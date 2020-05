Curtea de Apel a intors decizia: Sorina Pintea nu scapa de controlul judiciar

Ziare.

"Admite, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DNA - Structura Centrala, impotriva incheierii din 11.05.2020, a judecatorului de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala, pronuntata in dosarul penal cu nr. 9657/3/2020/a1.1 Desfiinteaza incheierea contestata si rejudecand dispune: Mentine, ca legala si temeinica, masura controlului judiciar a inculpatei Pintea Sorina, masura preventiva luata prin incheierea nr. 81/CO-DL.06.03.2020 a Curtii de Apel Bucuresti", este minunta Curtii de Apel Bucuresti. Decizia este definitiva.Amintim ca Tribunalul Bucuresti a dispus pe 11 mai revocarea masurii controlului judiciar in cazul Sorinei Pintea Pe 30 aprilie, Sorina Pintea, la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare, judetul Maramures, a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare de mita.