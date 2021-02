Continua marea tergiversare a dosarului Sorinei Pintea. Dupa 10 luni de la trimiterea in judecata, Inalta Curte stabileste ce instanta va solutiona cazul

Cronologia dosarului

"Stabileste competenta de solutionare a cauzei privind pe inculpata Sorina Pintea in favoarea Tribunalului Maramures , instanta careia i se trimite dosarul. Definitiva", se arata in minuta deciziei.Pe 30 aprilie, Sorina Pintea a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (doua acte materiale), pe vremea cand era manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare.Conform DNA, in perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Pintea ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand 7% din valoarea unui contract de achizitie publica, incheiat in 2019, ce avea ca obiect proiectarea si executia lucrarilor de amenajare a blocului operator - sala de chirurgie cardiovasculara si toracica si a unor spatii adiacente din spital.Potrivit anchetatorilor, Sorina Pintea ar fi primit banii in incinta unitatii medicale pe care o conducea."In data de 28 februarie, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante", mentioneaza DNA.Pe 29 februarie 2020, Sorina Pintea a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti, fiind eliberata pe 6 martie, in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, instanta care a plasat-o sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.30 aprilie 2020- DNA finalizeaza dosarul Sorinei Pintea si trimit dosarul la Trubunalul Bucuresti.2 decembrie 2020- Tribunalul Bucuresti declina procesul la Tribunalul Maramures.23 decembrie 2020- Tribunalul Maramures declina procesul la Tribunalul Bucuresti. Instanta sesizeaza Inalta Curte in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.