Marea tergiversare din cazul Sorinei Pintea. Judecatorii paseaza intre instante dosarul de coruptie al fostului ministru al Sanatatii

Cronologia:

Acuzatiile DNA

S-a ajuns la aceasta situatie dupa ce Tribunalul Bucuresti a declinat initial procesul la Tribunalul Maramures . Nici nu s-a inregistrat bine dosarul la noua instanta ca judecatorii din Baia Mare l-au declinat inapoi la instanta din Capitala. DNA finalizeaza dosarul Sorinei Pintea si trimit dosarul la Trubunalul Bucuresti.- Tribunalul Bucuresti declina procesul la Tribunalul Maramures.- Tribunalul Maramures declina procesul la Tribunalul Bucuresti. Instanta sesizeaza Inalta Curte in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta. - Inalta Curte urmeaza sa stabileasca ce instanta este competenta.Pe de alta parte, intr-un alt caz, pe 21 decembrie, fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut Curtii de Apel Cluj stramutarea dosarului de la Tribunalul Maramures, conform portalului instantelor. Cazul a fost insa amanat pe 9 februarie, pentru ca Inalta Curte sa solutioneze conflictul de competenta.La sfarsitul lunii aprilie 2020, Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita in forma continuata. Conform rechizitoriului, in perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Pintea, in calitatea de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare, ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica.Contractul avea ca obiect "proiectarea si executia lucrarilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare" si era incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala.