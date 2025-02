Pintea, despre soarta spitalelor regionale: multe detalii despre de ce nu s-au facut, nimic concret despre cand si cum se vor face

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a prezentat, marti, detalii despre constructia celor trei spitale regionale care ar urma sa fie realizate din fonduri europene. Pintea a spus ca spitalele se vor realiza, poate "nu atunci cand ne-am fi dorit, nu la termenele stabilite initial de consultantii Bancii Europene de Investitii (BEI), dar se vor construi".

De asemenea, ministrul Rovana Plumb a precizat ca Romaniei i-a fost alocata in acest exercitiu financiar suma de 150 de milioane de euro, fata de 1,2 miliarde de euro cat ar costa realizarea celor trei spitale regionale. La finalul saptamanii trecute, comisarul european Corina Cretu a declarat ca ramane cu un gust amar ca Guvernul roman a ignorat aproape total sansa obtinerii banilor europeni pentru a demara proiectele mari de infrastructura, facand referire inclusiv la spitalele regionale.

Ministrii Sorina Pintea, Rovana Plumb si Eugen Teodorovici au prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, detalii despre realizarea spitalelor regionale.

Sorina Pintea a afirmat ca trei dintre acestea ar fi trebuit realizate cu ajutorul fondurilor europene, demersurile fiind initiate inca din 2008.

Pintea a relatat ca a existat o intalnire cu premierul Viorica Dancila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar si cu comisarul european Corina Cretu, aceasta din urma propunand etapizarea investitiilor, pentru suplimentarea sumelor.

"A fost o discutie foarte constructiva pentru ca doamna comisar a facut propunerea fazarii acestor spitale, implementarea acestor spitale in doua etape. In prima etapa, care reprezinta aceasta etapa de finantare, se propunea a se face licitatiile pentru proiectul tehnic, licitatii pentru pregatirea personalului, precum si pregatirea tehnica pentru inceperea constructiei, urmand ca, in a doua etapa de finantare, sa solicitam o suplimentare a fondurilor alocate Programului Operational Regional pentru aceste spitale.

Prin urmare, tot in decembrie 2018, Ministerul Sanatatii a propus si a fost aprobat in Guvern un memorandum prin care se doreste fazarea acestor spitale, tocmai pentru a putea beneficia de sume suplimentare. Am considerat ca propunerile noastre sunt obiective, in sensul ca nu poti utiliza 50 de milioane de euro pentru a finanta un spital care costa 400 de milioane de euro", a spus Sorina Pintea.

Aceasta a afirmat ca au fost facute "toate demersurile pentru a se putea realiza aceste spitale, dar cu obiectivitate si cu realism".

"Tot ce pot sa va asigur este ca se vor construi aceste spitale, indiferent de polemica care este in jurul lor, dar am vrut sa va prezint aceasta cronologie pentru ca se discuta de foarte multa vreme. In 2008, au fost elaborate studiile de fezabilitate care au costat 32 de milioane de euro si care sunt in acest moment in arhiva ministerului. In 2014, am avut o Hotarare de Guvern, pana in 2016, in decembrie, nu s-a mai gandit nimeni. Efectiv, studiile de fezabilitate au inceput sa fie lucrate din 2018. Eu spun ca am facut progrese importante si ca aceste spitale se vor construi. E adevarat, nu atunci cand ne-am fi dorit, nu la termenele pe care consultantii, si insist, consultantii Bancii Europene de Investitii au stabilit initial, dar se vor construi", a mai spus Pintea.

La randul sau, ministrul Rovana Plumb a oferit date cu privire la alocarile de fonduri europene.

"As vrea sa pornesc de la alocare, pentru a nu mai exista discutii, pentru ca, dincolo de declaratii, dincolo de tot felul de comentarii facute intr-un registrul electoral, situatia privind fondurile europene in Romania este aratata de catre cifre. Romania are pe acest exercitiu financiar 2014-2020 o suma alocata de 820 de milioane de euro pentru tot ceea ce inseamna investitii in Sanatate in Romania. Suma se compune din 150 de milioane de euro alocate pentru cele trei spitale regionale, 346 de milioane de euro pentru tot ceea ce inseamna analize medicale, tratamente precoce si instruirea cadrelor medicale si 365 de milioane de euro investitii privind extinderea si modernizarea Unitatilor de Primiri Urgente si a ambulatoriilor de pe langa spitalele de urgenta judetene. 150 de milioane de euro alocati pentru cele trei spitale regionale acopera doar documentatia tehnica pentru ca suma totala necesara pentru a finaliza acestei spitale regionale, conform devizelor estimative propuse de catre Banca Europeana de Investitii, este de 1,2 miliarde de euro", a spus Rovana Plumb.

Aceasta a afirmat ca Romania a mai depus proiecte, doar pentru Sanatate, pentru care ar mai avea nevoie de 400 de milioane de euro, fara alocarea necesara pentru cele trei spitale regionale.

Comisarul european Corina Cretu a declarat, sambata, la Iasi ca, la finalul mandatului sau la Bruxelles, ramane cu un gust amar ca Guvernul roman a ignorat aproape total sansa obtinerii banilor europeni pentru a demara proiectele mari de infrastructura.

"Noi, Comisia Europeana, nu stim cum sa procedam nici cu spitalele regionale mai departe. Suntem aproape de luna aprilie si inca nu avem depuse studiile de fezabilitate pentru spitale. Asteptam sa fie aprobate de Guvern. Am doua regrete: spitalele regionale si autostrada Moldovei", a declarat Corina Cretu.

In 11 ianuarie, Corina Cretu a afirmat, intr-o emisiune la Digi 24, ca ministrii Sanatatii din Romania s-au schimbat "de cateva ori" de la momentul la care s-a discutat initial despre cele trei spitale regionale, iar potrivit noii conceptii a ministrilor cele trei spitale sunt mai mari decat au fost gandite initial si studiile de fezabilitate arata "o diferenta foarte mare" intre conceptul initial si cel actual.

"Se ajunge la 1,2 - 1,5 miliarde de euro pentru toate cele trei spitale. (...) Aceste costuri ar acoperi proiectarea, constructia, echipamentele necesare. Eu am spus foarte clar: sunt gata sa discutam orice varianta si am lasat suta la suta in mana autoritatilor romane sa decida cum vor sa procedeze in continuare, in primul rand cum va fi acoperita diferenta intre finantarea alocata in cadrul POR de 300 de milioane - 150 de milioane partea europeana, 150 de milioane buget national si costul estimat al investitiilor care e intre 1,2 si 1,5 (miliarde de euro - n.r.) asa cum rezulta din studiile de fezabilitate", a spus Corina Cretu.

Intrebata daca cele trei spitale regionale ar putea fi finantate inainte de exercitiul financiar care incepe in anul 2020, Corina Cretu a raspuns: "Pot fi finantate daca Guvernul decide sa solicite Comisiei Europene realocarea Fondurilor din cadrul Programului Operational Regional sau din alte programe operationale, sau ideea fazarii, dar pentru a fi fazate in primul rand trebuie sa primim proiectele pentru a fi analizate si apoi fazate. Proiectele nu au ajuns la Comisia Europeana".

