Sorina Pintea scapa de controlul judiciar. Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva

Tribunalul Bucuresti a decis revocarea controlului judiciar in cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru comiterea infractiunilor de luare de mita in forma continuata. Decizia instantei nu este definitiva.Tribunalul Bucuresti a hotarat sa revoce masura preventiva a controlului judiciar in privinta Sorinei Pintea. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicare.La sfarsitul lunii aprilie, Sorina Pintea a fost trimisa in judecata procurorii DNA pentru luare de mita in forma continuata.Conform rechizitoriului, in perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Pintea, in calitatea de manager al SJU Baia Mare, ar fi pretins si primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) si 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect "proiectarea si executia lucrarilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenta << Dr. Constantin Opris >> Baia Mare", incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca cu societatea comerciala.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.Anterior sesizarii instantei de judecata, procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu o persoana fizica, in sarcina acesteia fiind retinuta infractiunea de complicitate la luare de mita in forma continuata.Pintea a fost arestata pentru 30 de zile in 29 februarie. In timpul arestului, ea a acuzat grave probleme de sanatate, iar in 6 martie instanta a decis ca ea sa fie plasata sub control judiciar.