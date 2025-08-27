Trump vrea ca George Soros și fiul acestuia să fie dați în judecată. Acuzațiile pe care președintele SUA le aduce miliardarului controversat

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut, miercuri, 27 august 2025, ca miliardarul filantrop George Soros - care a devenit o țintă a ultraconservatorilor și complotiștilor - și fiul acestuia, Alexander Soros, să fie dați în judecată pentru că au susținut - acuză liderul Casei Albe -manifestatii violente în Statele Unite, relatează AFP.

Ei ”trebuie să fie dați în judecată în virtutea Legii RICO pentru susținerea manifestațiilor violente și încă peste tot în Statele Unite ale Americii”, cere, pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump.

El invocă o lege federală cu privire la organizații criminale.

George Soros, în vârstă de 96 de ani, și ”grupul său de psihopați au cauzat pagube enorme țării noastre!”, acuză Trump, fără să ofere vreun detaliu.

Urât de către ultraconservatori și ținta regulată a unor atacuri cu accente antisemite, miliardarul a fost acuzat de către criticii săi de faptul că a finanțat manifestații violente, a acționat cu scopul de a răsturna guverne sau a ”fabricat” criza migrației în Europa.

Ei invocă miliarde pe care Soros le-a plătit prin intermediul organizației sale, Open Society Foundations (OSF), în susținerea, între altele, a unor reforme ale economiei și justiției, drepturilor minorităților și refugiaților sau libertății de exprimare.

În cursul unor manifestații, în iunie, împotriva politicii represive a migrației a lui Donald Trump, la Los Angeles, conturi conservatoare pe rețele de socializare afirmau că aceste adunări au fost alimentate de către ONG-uri susținute de către George Soros.

Unul dintre fiii lui George Soros, Alexander, care a preluat conducerea organizației, a anunțat că vrea să se implice mai mult decât a făcut-o tatăl său în Statele Unite, prin susținerea unor programe care îi încurajează pe alegătorii latinoamericani și afroamericani să voteze și cerându-le aleșilor democrați să comunice mai bine.

În ianuarie, fostul președinte democrat, Joe Biden, i-a decernat lui George Soros prestigioasa ”Medalie Prezidențială a Libertății”.

