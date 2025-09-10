Încă o lovitură primită de Șoșoacă. „Deputata-manechin” a părăsit partidul. Ce planuri are FOTO

Încă un deputat şi-a dat demisia din grupul parlamentar SOS România. Este vorba de Andra Claudia Constantinescu, care a anunţat conducerea Camerei Deputaţilor că va activa ca neafiliat, după ce a părăsit grupul SOS România.

Oficialul din Parlament a anunţat miercuri, 10 septembrie, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor că se retrage din grupul parlamentar SOS România.

„Începând cu aceeaşi dată, îmi voi desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat”, a precizat parlamentarul.

Cine este Andra Claudia Constantinescu, deputatul plecat din SOS

Andra Claudia Constantinescu, aleasă deputat de Brăila în decembrie 2024, este un parlamentar discret. Până acum are trei luări de cuvânt în trei şedinţe, dintre care unul a fost reprezentat de depunerea jurământului, iar alte două sunt declaraţii politice.

Constantinescu are cinci declaraţii politice depuse în scris, a semnat 37 de propuneri legislative, figurează cu 27 de întrebări şi interpelări şi cu şase moţiuni, semn că a fost un opozant al puterii, reprezentate de PNL, USR, PSD şi UDMR.

În vară, Constantinescu a postat o analiză privind incidentele de la festivalul „Beach, Please!”.

„Festivalul 'Beach, Please!' de la Costinești a scos la iveală două episoade revoltătoare:

– Un adolescent de 15 ani a fost încurajat insistent de artistul său preferat să sară de pe scenă, în ciuda faptului că ezita vizibil. Sub presiunea momentului şi a mulţimii, băiatul a sărit, s-a lovit de un gard metalic şi a ajuns în stare gravă la ATI, cu răni la plămâni, rinichi şi ficat. O lipsă totală de responsabilitate din partea celor care ar fi trebuit să protejeze publicul.

Un artist român care, de pe scenă, în faţa miilor de tineri veniţi să se bucure de muzică, a ales să îşi bată joc de propria ţară, folosind un limbaj vulgar, sfidător şi profund jignitor la adresa României. În loc să inspire, a semănat dispreţ. În loc să unească, a instigat. O scenă care trebuia să transmită energie şi emoţie a fost transformată într-un loc al ruşinii naţionale.￼￼

Sunt doar cazurile despre care am aflat. Este foarte probabil ca altele similare să nu fi fost mediatizate.

📢 Tăcerea nu e o soluţie. Indiferenţa nu e scuză.

Organizatorii şi autorităţile trebuie să răspundă.

Iar noi toţi trebuie să spunem clar:

🛑 Excesele şi iresponsabilitatea nu pot fi justificate prin divertisment. Respectul faţă de oameni şi faţă de România nu este negociabil.

✅ Evenimentele trebuie să promoveze cultura, siguranţa şi decenţa – nu scandalul, vulgaritatea şi provocările periculoase!”, a explicat Constantinescu.

În ultimele luni, partidul Dianei Șoșoacă a cunoscut un proces accelerat de dezintegrare. Foştii membri din formaţiune acuză europarlamentara de incapacitatea de a face un management coerent. Figuri precum Dumitru Coarnă, Nadia Cerva şi Luis Lazarus au „semnat divorţul” de Șoșoacă.

Surse foto: Andra Claudia Constantinescu (Facebook)

