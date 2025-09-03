Diana Șoșoacă se răstește la jandarmii care au venit să-i prezinte o amendă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar?” AUDIO

Diana Șoșoacă, eurodeputat și președinte al partidului S.O.S. România, a reacționat extrem de dur în fața a doi jandarmi care veniseră să-i prezinte un proces-verbal prin care primise o amendă.

În dimineața de miercuri, 3 septembrie 2025, la ora 8, cei doi militari din cadrul Jandarmeriei Capitalei s-au prezentat în fața ușii locuinței Dianei Șoșoacă și au sunat pentru a-i înmâna un proces-verbal de constatare a unei contravenții, informează Europa FM.

Dialogul purtat ar fi fost următorul:

Jandarm: „Am de afișat o amendă pentru dumneavoastră”

Diana Șoșoacă: „Ce amendă?”

Jandarm: „Din data de 27”

Diana Șoșoacă: „Pentru ce veniți doi jandarmi la ușa unui europarlamentar, președinte de partid, ca să ce, ca să mă impresionați pe mine, ca să mă hărțuiți?”

Măsura de înmânare a amenzii a fost contestată de Diana Șoșoacă (ea fiind de profesie avocat) pe motiv că amenda trebuia trimisă prin poștă. În replică, Jandarmeria Română a precizat că procesul-verbal a fost trimis prin poștă, dar nu a fost ridicat de lidera S.O.S. România.

Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei București, a precizat că „dezaprobăm ferm declarația contravenientului în cauză, prin care acuză că procedura de afișare la domiciliu ar reprezenta o formă de intimidare sau hărțuire”.

„Nu aveți niciun drept să veniți aici”, le-a transmis Diana Șoșoacă celor doi reprezentanți ai Jandarmeriei care se aflau la ușa ei.

„Și această informație este falsă și reprezintă o încercare vădită de manipulare. Procedura de afișare se produce fără a intra pe proprietatea privată a persoanei”, a explicat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob.

Diana Șoșoacă a anunțat că va depune și plângere penală pentru modul în care au acționat jandarmii.

