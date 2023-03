O femeie și-a omorât soțul în timp ce era live pe Facebook: ”Tragic și fără sens” VIDEO

O femeie care și-a omorât soțul în timp ce era transmitea live, pe Facebook, a fost arestată de poliția din Mississippi, Statele Unite ale Americii.

Totul a pornit de la o ceartă între cei doi, sâmbătă, 25 martie, aceasta fiind de asemenea surprinsă live. Lucrurile au degenerat, astfel că la un moment dat Kadejah Brown și-a împușcat soțul în cap. Jeremy Brown avea 28 de ani.

Criminala, în vârstă de 28 de ani, a fost arestată sâmbătă de către poliţia din comitetul Lowndes din Mississippi, conform AFP.

„Exista un trecut de violenţe domestice între acuzată şi victimă. A fost o moarte tragică şi fără sens şi ne rugăm pentru familia victimei”, declară într-un comunicat șeriful Eddie Hawkins.

Kadejah Brown is Arrested by LOWNDES COUNTY Police in Mississippi after she Shoots Husband Jeremy Brown on Facebook Live over Argument about him wanting to leave her pic.twitter.com/BXIw0O3Jc9