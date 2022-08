Soția lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, petrecere cu farfurii sparte în Grecia. „Sărbătoare în vremea ciumei” VIDEO

Tatyana Navka, campioana olimpică la patinaj artistic și soția lui Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, a fost în centrul unui scandal după publicarea unui videoclip provocator pe rețelele de socializare.

Fosta sportivă a postat pe pagina sa de Instagram imagini în care, probabil în stare de ebrietate, sparge farfurii în una dintre stațiunile din Grecia.

"Spărgerea farfuriilor face parte din scena vieții de noapte din Grecia. Este un fel de atracție pentru mine. Ce crezi?" a scris Navka în comentariul videoclipului.

Comportamentul ambiguu al soției colaboratorului lui Putin a provocat o mulțime de comentarii pe internet. Mulți utilizatori au criticat-o pe Navka și au numit distracția ei „o sărbătoare în timpul ciumei”.

„Sărbătoare în vremea ciumei. Nimic nu este sacru. Ceva atât de josnic și trist. Urâţenie. O idioțenie completă. Am crezut că ești mai deșteaptă. Ce postare stupidă. Este penibil de urmărit. Unii oameni trăiesc și sparg farfuriile în străinătate, alții în Rusia își fac un rost, iar băieții noștri mor în „operațiunea specială”. Este ciudat că ești în vacanță într-o țară cu Schengen”, scrie un rus în comentariile postării.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.

This isn’t right.

