Creatorii South Park, ironici după furia Casei Albe: „Ne pare foarte rău”. Cum au negociat cu producătorii pentru a nu blura „zonele intime” ale președintelui SUA VIDEO

Trey Parker și Matt Stone, creatorii serialului South Park, au dezvăluit joi, 24 iulie, la Comic-Con că au petrecut zile întregi negociind cu producătorii pentru a arăta organele genitale ale președintelui SUA.

Co-creatorul serialului South Park, Trey Parker, a avut o reacție scurtă la furia Casei Albe față de premiera celui mai recent sezon, care îl arăta pe Donald Trump gol în pat cu Satana.

„Ne pare foarte rău”, a spus Parker, urmat de o privire lungă, comică, impasibilă.

Parker a fost întrebat despre reacția sa la dezbaterea de pe scena de la Comic-Con International din San Diego, la începutul unui panel de animație care i-a inclus și pe partenerul său din South Park, Matt Stone, creatorul serialului Beavis și Butt-Head, Mike Judge, și actorul Andy Samberg, care a co-creat personajul animat Digman!.

‘South Park’ creators Trey Parker and Matt Stone kept it short and sweet with their deadpan response to the reaction over last night’s very topical Season 27 premiere | #SDCC 2025 pic.twitter.com/vccHPfjhkz

Mai devreme în cursul zilei, Casa Albă a emis o declarație despre episodul de premieră al celui de-al 27-lea sezon, care a fost difuzat miercuri seară. Spre deosebire de alte personaje din serialul animat, Trump este reprezentat ca o fotografie reală a președintelui SUA pe un corp animat. Există, de asemenea, o scenă extinsă care prezintă un videoclip hiperrealist, deepfake, cu Trump, complet gol, mergând într-un deșert; și sugestii repetate că organele genitale ale lui Trump sunt mici.

„Acest serial nu a mai fost relevant de peste 20 de ani și atârnă de un fir cu idei neinspirate, într-o încercare disperată de a atrage atenția”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, în comunicat.

„Președintele Trump a îndeplinit mai multe promisiuni în doar șase luni decât orice alt președinte din istoria țării noastre - și niciun serial de mâna a patra nu poate deraia seria de succes a președintelui Trump.”

Mai târziu în cadrul panelului, Parker a spus că au primit o notă de la producătorii lor despre episod.

„Au spus: Bine, dar vom blura penisul!, iar eu am spus: Nu, nu veți blura penisul”, a spus Parker.

Stone a adăugat că echipa a decis să pună ochii pe penis, ceea ce l-ar transforma într-un personaj: „Dacă punem ochii pe penis, nu-l vom blura. A fost o conversație întreagă cu adulți timp de patru zile”.

Premiera a vizat și Paramount și recenta sa înțelegere de 16 milioane de dolari cu Trump, la doar câteva ore după ce Parker și Stone au semnat un contract de 1,5 miliarde de dolari, pe cinci ani, cu compania pentru 50 de episoade noi și drepturi de streaming pentru sezoanele anterioare.

În episod, Trump dă în judecată orașul South Park când locuitorii acestuia contestă prezența lui Isus Hristos - persoana reală - în școala sa elementară.

Isus le spune că ar trebui să se înțeleagă. „Ați văzut ce s-a întâmplat cu CBS? Da, ei bine, ghiciți cine deține CBS? Paramount”, spune Isus. „Chiar vreți să ajungeți ca Colbert?”

CBS și compania-mamă, Paramount Global, au anulat serialul „Late Show” al lui Stephen Colbert săptămâna trecută, la câteva zile după ce Colbert a criticat aspru înțelegerea dintre Paramount și procesul intentat de Trump cu privire la un interviu acordat emisiunii „60 Minutes”. Directorii CBS și Paramount au declarat că decizia de a anula serialul „Late Show” a fost pur financiară.

Good morning and Happy Thursday to everyone who LOVES the way the South Park guys absolutely cooked trump in their test season premiere, he is going to HATE the accurate size depiction of his tiny member.

Be a shame if everyone retweeted this.https://t.co/tiPMSHyR78