Momentul exploziei rachetei Starship a SpaceX. Un nou eșec al programului lui Musk pentru Marte VIDEO

Compania SpaceX a lui Elon Musk a pierdut contactul în spaţiu cu racheta sa Starship, joi, 6 martie, în timpul celei de-a opta misiuni de testare, acesta fiind al doilea eşec consecutiv din acest an pe care firma spaţială îl are cu Starship.

Racheta spațială Starship a SpaceX a explodat la câteva minute după decolarea din Texas, eșuând în încercarea de a lansa sateliți falși.

Mai multe videoclipuri de pe reţelele sociale au arătat resturi străbătând cerul în amurg, în apropiere de sudul Floridei şi de Bahamas, după dezintegrarea Starship în spaţiu, care a avut loc în timp ce, potrivit transmisiunii live, se prăbuşea necontrolat.

Racheta de 123 de metri decolase în jurul orei locale 18:30 ET (vineri ora 1.00, ora României) de la instalaţiile de rachete SpaceX din Boca Chica, Texas, prima sa treaptă de rapel Super Heavy întorcându-se la sol conform planului. Dar câteva minute mai târziu, transmisia live a SpaceX a arătat partea superioară a navei Starship învârtindu-se în spaţiu, în timp ce mai multe motoare păreau oprite. Compania a confirmat apoi că a pierdut contactul cu nava.

„Din păcate, acest lucru s-a întâmplat şi data trecută, aşa că acum avem ceva antrenament”, a declarat purtătorul de cuvânt al SpaceX, Dan Huot, în timpul transmisiunii live.

BREAKING: SpaceX Starship exploded and fell apart over the Bahamas. pic.twitter.com/Etm3U7IKKi