Starship, cea mai puternică și înaltă rachetă din lume, a explodat la doar câteva minute după lansare VIDEO

Compania SpaceX a lui Elon Musk a lansat joi, 20 aprilie, pentru prima dată, vehiculul său Starship de ultimă generaţie pe noua şi puternica rachetă de propulsie Super Heavy dezvoltată de SpaceX, în cadrul unui zbor de testare extrem de aşteptat, fără echipaj, de pe coasta Golfului Texas.

Nava spaţială cu două etaje, mai înaltă decât Statuia Libertăţii, cu o înălţime de 120 m, a decolat de la portul spaţial şi instalaţia de testare Starbase a companiei, la est de Brownsville, în Texas, într-un zbor de debut planificat să dureze 90 de minute în spaţiu.

O transmisiune în direct de pe internet a decolării SpaceX a arătat racheta ridicându-se de pe platforma de lansare, timp în care cele 33 de motoare Raptor ale Super Heavy au început să se aprindă într-o minge de flăcări şi în nori de gaze şi vapori de apă.

Lansare amânată

Luni, o primă încercare de lansare a fost anulată în ultimele minute din cauza unei probleme tehnice.

„Acesta este primul zbor al unei rachete uriaşe, foarte complexe”, a declarat duminică şeful SpaceX, Elon Musk, calificând testul „foarte riscant”.

De 120 de metri, Starship este mai înaltă decât noua mega-rachetă a NASA, SLS (98 m), care a decolat pentru prima dată în noiembrie, dar şi decât legendara Saturn V, racheta cu program lunar Apollo (111 m).

Acest mastodont negru şi argintiu nu a zburat niciodată în configuraţia sa completă, cu primul său etaj super-puternic, numit Super Heavy şi echipat cu nu mai puţin de 33 de motoare. Doar al doilea etaj al vehiculului, nava spaţială Starship care prin extensie dă numele întregii rachete, a efectuat teste suborbitale (la o altitudine de aproximativ 10 km). El a fost ales de NASA pentru a deveni, într-o versiune modificată, platforma de aterizare a misiunii Artemis 3, care trebuie să readucă astronauţii pe suprafaţa lunară pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, oficial în 2025.

La aproximativ trei minute după decolare, Super Heavy urma să se detaşeze şi să cadă înapoi în apele Golfului Mexic. Nava spaţială trebuia să pornească apoi cele şase motoare şi să-şi continue ascensiunea singură, până la o altitudine de peste 150 km. După ce ar fi înconjurat Pământul timp de aproximativ o oră, ar fi trebuit să cadă înapoi în Oceanul Pacific.

Elon Musk a fost dornic să tempereze aşteptările, spunând că este puţin probabil să ajungă pe orbită din prima încercare. S-a mulţumit să spere că rampa de lansare nu a fost distrusă de explozia motoarelor lui Super Heavy la aprindere. ”Cea mai mare dorinţă a mea este să fim departe de rampa de lansare înainte ca ceva să meargă prost”, a spus el. Dacă ”se prăbuşeşte”, reconstrucţia ar putea dura luni, a adăugat el.

Nava trebuie să poată transporta până la 150 de tone de marfă pe orbită. Spre comparaţie, racheta Falcon 9, pe care SpaceX o lansează într-un ritm vertiginos, poate transporta doar puţin mai mult de 22 de tone pe orbita joasă a Pământului. Dar adevărata inovaţie a Starship este că trebuie să fie complet reutilizabilă - ceva ce Elon Musk crede că va fi realizabil în „doi sau trei ani”.

Ideea unui lansator reutilizabil, marea strategie a lui Elon Musk, este reducerea preţurilor. Fiecare zbor Starship ar putea ajunge să coste doar „câteva milioane” de dolari, susţine el. Un imperativ pentru miliardar, care estimează că oamenii vor avea nevoie de sute de rachete Starship pentru a avea şansa de a deveni o specie multiplaneară. Scopul său final este înfiinţarea unei colonii autonome pe Marte.

Racheta a explodat la câteva minute după lansare

Cea mai mare şi cea mai puternică rachetă construită vreodată a explodat în câteva minute după lansare, într-un zbor de testare care, conform speranţelor constructorilor săi de la SpaceX, va fi primul pas pentru o călătorie a oamenilor spre Marte.

După o lansare anulată la începutul acestei săptămâni din cauza unei probleme de presurizare, sistemul a decolat joi, la ora locală 8:33 (16:33 în România). A prins viteză, dar apoi a început să se rotească la altitudine înainte de a exploda la aproximativ patru minute după ce a părăsit solul.

FTS abort. Well done Booster 7 (and Ship 24)! That was still a big win. Launch site is fine and got a lot of first stage data!

