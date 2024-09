Echipajul SpaceX Polaris Dawn s-a întors pe Pământ, după o misiune de succes de 5 zile. Ce recorduri și premiere a reușit compania lui Elon Musk

Echipa SpaceX Polaris Dawn este acasă, încheind o misiune de cinci zile pe orbită – care a inclus prima plimbare spațială comercială din lume – ajungând la întoarcere în apele din Golful Mexic, potrivit CNN.

Capsula Crew Dragon, care transporta patru astronauți, a aterizat în largul coastei Dry Tortugas, Florida, duminică.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL