Racheta construită să zboare pe Lună și pe Marte va face un nou zbor-test. Echipa lui Elon Musk nu va încerca să o recupereze

Compania americană SpaceX va efectua duminică, 24 august, o nouă serie de experimente pe treapta superioară a celei mai mari rachete construite vreodată. Lansarea este programată la ora locală 18:30, de la baza din Texas, informează Le Figaro.

Spre deosebire de testele precedente, echipa lui Elon Musk nu va încerca să recupereze racheta folosind brațele mecanice de la sol, o manevră spectaculoasă, dar extrem de complexă, utilizată în exclusivitate de SpaceX.

Probleme tehnice la zborurile anterioare

În cele trei teste efectuate în acest an, compania s-a confruntat cu dificultăți majore. De două ori, treapta superioară a rachetei a explodat imediat după decolare, resturile prăbușindu-se în Marea Caraibilor. La al treilea zbor, racheta a reușit să ajungă în spațiu, însă a fost distrusă pe drumul de întoarcere din cauza unei scurgeri de combustibil.

Obiective ambițioase: Marte și Luna

Pentru Elon Musk, racheta este elementul central al planului său de colonizare a planetei Marte. O versiune modificată a acesteia urmează să fie utilizată și în programul Artemis al NASA, care vizează readucerea astronauților americani pe Lună.

Primul zbor de test al rachetei a avut loc în aprilie 2023, marcând începutul unei serii de experimente esențiale pentru viitorul explorării spațiale.

