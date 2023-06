Surse din media rusești arată că mulți comandanți ai armatei ruse cer sume mari drept mită de la subordonații lor pentru a-i lăsa în permisie sau pentru a-i ține departe de prima linie.

Mecanismul ilustrează adâncimea corupției din armata rusă și relația de exploatare care există între ofițeri și soldați.

Canalul de Telegram „We can explain” (n.r. - Putem explica) a publicat o investigație despre militarii din Regimentul 1439, care a suferit pierderi grave în luptele din apropiere de Avdiivka (regiunea Donețk din Ucraina).

Soldații spun că ofițerii le cer bani explicit pentru a-i trimite în permite sau pentru evitarea sarcinilor din prima linie. Comandanții îi extorchează cu sume care pornesc de la 100.000 de ruble (1.188 de dolari).

Potrivit mamei soldatului „Vasili”, fiul ei a fost mobilizat în septembrie 2022 și nu a avut nici o perioadă de concediu de atunci, în ciuda promisiunilor făcute de guvernul rus. Femeia a povestit pentru canalul de Telegram: „Țin legătura cu el în permanență: spune că este extenuat psihic. Am reclamat procuraturii militare încă din aprilie. Încă nu există răspuns. Am aflat de curând: pentru a primi permisie, comandantul ia bani – 100.000 de ruble”.

De asemenea, comandanții cer 100.000 de ruble pentru ca soldații să nu fie trimiși în prima linie. Mama lui Vasili spune că nu crede că ar trebui să fie așa, "unii stau în urmă și alții își riscă viața. Fiul meu n-a plătit niciodată să stea în spatele frontului, crede că este greșit. Spune că mulți colegi au scris și s-au plâns de comportamentul ilegal, dar că nu există niciun rezultat”, mai arată canalul media citat.

