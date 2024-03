Medicul care explică diferența dintre "șpagă" și "mulțumire": "Un vin de țară sau o brânză de burduf am mai primit la consult post operator. Este imoral?"

Subiectul șpăgii în spitale este deschis de obicei de pacienți sau de autorități. În ultimii ani, fenomenul pare să fi pierdut din amploare, iar unii dintre cei care ajung în spitale relatează în mediul online care au fost condițiile.

Un medic este cel care a început o discuție pe această temă recent, în mediul online. Acesta a mărturisit că nu refuză uneori atențiile oferite de pacienți la finalul perioadei în care i-a tratat. Acesta a dat și niște exemple, dornic să afle dacă este imoral ce a făcut.

"Șpagă vs mulțumire"

"Salut, medic aici.

În capul meu, șpagă se ia înainte de actul medical și îl condiționează; iar mulțumirea se dă după actul medical fără să îl afecteze în vreun fel pe acesta.

Personal șpagă nu iau și tratez toți pacienții la fel, fie că sunt săraci sau cu pile. În schimb, cadouri non monetare precum un vin de țară sau o brânză de burduf am mai primit când veneau pacienții la consult post operator. Este imoral ce am făcut?

Cum la mecanic după ce schimbă roata sau la chelner după ce îți aduce mâncarea, îi dai 15 lei. Nu este la fel și la medici?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Până nu va opriți din luat ei nu se vor opri din dat"

Întrebarea sa a strâns aproape 300 de comentarii, însă mulți dintre cei care au răspuns cred că ar fi trebuit să refuze atențiile.

"Sincer, un pic... da. Nu în totalitate vină ta. Nu trebuiau ei să vină. Personal nu dau bani. Nici ca șpagă, nici că mulțumire. Toți trebuie să fim responsabili pe muncă noastră pe care ne.am angajat s.o facem. E jobul tău. 'Do your god damn job". Și asta e un citat din Dr House. Că nu sunt salariile meritate... asta este adevărat. Dar... nu este problema mea să rectific salarii inechitabile. Fiecare este responsabil de ceea ce câștigă el."

"Până nu va opriți din luat ei nu se vor opri din dat, personal nu dau nimic, oriunde aș fi”

“Tot șpagă se numește. Și ai libertatea să refuzi. Tot pe subiect dar pe alt domeniu, o știre de zilele trecute spunea cam așa: Polițiștii din România au primit mămăligă, centrale termice, roi de albine sau 15 fripturi drept mită. Meseria ta este plătită.”

"Intră la primirea de foloase necuvenite"

“Colegă, cum o dai, tot ilegal e. Intră la primirea de foloase necuvenite. Deci, nu iei nimic. Unul s-a găsit cu dosar penal pentru niște brânză și găini - deci, nu mai primești absolut nimic. Îi trimiți acasă cu găinile lor cu tot, să le care după ei prin tren, poate așa se mai învață minte. Nici înainte nu primești, nici după, nici bani, nici măcar o ciocolată. Justiția de la noi nu e-n stare să diferențieze. Nu primești nimic, și îi trimiți înapoi acasă cu rețeta și atât.”

"Comparația e trasă de par.

Voi, medicii aveți nu doar problema șpăgii, așa cum ai descris-o, aveți și problema trimiterii oamenilor la privat. Culmea e că în spitalele de stat au ajuns să se trateze mai mult cei care nu prea au contribuit la asigurările de sănătate.

Personal nu văd nicio problema dacă după efectuarea actului medical îți vine un pacient cu o atenție."

“Comparațiile astea “logice” nu au aplicabilitate reală în fața legii. În fața legii ești reprezentat de cuvinte. Deci e imoral și ilegal din multe aspecte ale legii.

Tu nu ești medic din cauza unor decizii morale sau imorale, ci din cauza unui document eliberat de statul român care îți permite să joci rolul de medic în societate, deci trebuie să te supui necondiționat legilor statului, iar opiniile tale care nu sunt în acord cu legea nu au nicio valoare reală într-un astfel de cadru.

Deci bagă-ți mințile în cap, doctorash”, i-a recomandat cineva.

