Obiceiul banal care te ferește de 50% dintre infecții. Durează mai puțin de un minut

Măsurile eficiente de prevenire şi control al infecţiilor, inclusiv igiena mâinilor, previn 70% din infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM), fiind cost-eficiente atât din punct de vedere financiar, cât şi în ceea ce priveşte reducerea mortalităţii şi morbidităţii, afirmă reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică cu prilejul Zilei Mondiale a Igienei Mâinilor.

Potrivit INSP, aproximativ 30% din afecţiunile diareice şi 20% din infecţiile respiratorii pot fi prevenite prin igienizarea consecventă a mâinilor.

Ziua Mondială a Igienei Mâinilor - iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) lansată în 2009 - este marcată în fiecare an la data de 5 mai, promovând, la nivel global, importanţa igienei mâinilor.

În acest an, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor ("Save Lives: Clean Your Hands") are ca temă îmbunătăţirea acţiunilor de prevenţie a infecţiilor şi a rezistenţei antimicrobiene şi construirea unei culturi a siguranţei şi calităţii în care igiena mâinilor este prioritară.

"Personalul medical trebuie să respecte cu stricteţe cele 5 momente cheie ale igienei mâinilor atunci când oferă îngrijiri de sănătate: înainte de a intra în contact cu pacientul, înainte de a îndeplini proceduri aseptice, după expunerea la fluide ale corpului, după contactul cu pacientul, după atingerea obiectelor aflate în contact sau în apropierea pacientului. (...) Conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ar trebui să ne spălăm mâinile cu apă şi săpun timp de minim 20-30 secunde dacă acestea nu au murdărie vizibilă sau să ni le curăţăm cu gel alcoolic de mâini în lipsa apei şi săpunului. Dacă murdăria este vizibilă, spălarea ar trebui să dureze minim 30-40 de secunde", susţine INSP.

Igiena mâinilor este necesară: înainte şi după masă, înainte şi după manipularea alimentelor, după utilizarea toaletei, după suflarea nasului, după strănut şi tuşit, după ce s-au atins animale, după jocul/plimbările în aer liber, înainte şi după vizita/îngrijirea unei persoane bolnave.