Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad. La bord se afla ministrul spaniol al Apărării. Ursula von der Leyen a pățit la fel VIDEO

Avionul militar se afla miercuri, 24 septembrie, în apropierea enclavei ruse Kaliningrad când a avut loc incidentul în timpul călătoriei sale spre Lituania, au declarat oficialii.

Un avion militar spaniol, cu un ministru al apărării la bord, a suferit o „perturbare” GPS în timp ce se îndrepta spre Lituania, potrivit oficialilor spanioli, scrie Sky News.

Margarita Robles era ministrul aflat la bordul zborului, potrivit oficialilor spanioli.

BREAKING: Spain announces that a Spanish Air Force plane with Minister of Defense Margarita Robles onboard was hit by Russian electronic warfare and had its GPS jammed near Kaliningrad while flying the minister to Lithuania apartamente de vanzare bucuresti 2 camere 🇪🇸🇷🇺 pic.twitter.com/g3o4JYEpl7 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2025

Un comandant aflat la bordul avionului spaniol a declarat că astfel de incidente sunt frecvente atunci când se zboară în apropierea orașului Kaliningrad, atât pentru aeronavele civile, cât și pentru cele militare - și că sateliții militari ar putea fi folosiți și pentru navigare.

Un purtător de cuvânt al ministerului apărării spaniol a declarat: „A existat o încercare de a perturba semnalul GPS, dar, deoarece aeronava noastră are un sistem criptat, acesta nu a fost afectat.

Ads

„Trebuie să fie ceva obișnuit pe această rută și, de asemenea, în cazul zborurilor comerciale. Nu este pentru că este aeronava noastră.”

Conform agendei guvernului spaniol, doamna Robles urma să aibă o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, în timpul unei vizite la baza aeriană Siauliai, miercuri.

Avionul transporta, de asemenea, rude ale unor piloți spanioli care fac parte din noua misiune NATO de apărare aeriană pe flancul estic al Europei.

Ursula von der Leyen, aceleași probleme

Un presupus atac de interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Avionul a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului, a relatat Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu situația.

Ads

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

GPS-ul, un sistem pe care ne bazăm zilnic pentru a naviga cu avionul, mașina sau pe mare, este vulnerabil.

În timpul războiului din Ucraina, ambele părți au încercat să interfereze cu semnalele GPS pentru a se proteja de miile de drone ucigașe care umplu acum cerul.

Interferența GPS adaugă un nivel de risc - dar piloții îl pot gestiona folosind sisteme de navigație alternative.

Ads