Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad. La bord se afla ministrul spaniol al Apărării. Ursula von der Leyen a pățit la fel VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:32
421 citiri
Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad. La bord se afla ministrul spaniol al Apărării. Ursula von der Leyen a pățit la fel VIDEO
Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad FOTO X/@visegrad24

Avionul militar se afla miercuri, 24 septembrie, în apropierea enclavei ruse Kaliningrad când a avut loc incidentul în timpul călătoriei sale spre Lituania, au declarat oficialii.

Un avion militar spaniol, cu un ministru al apărării la bord, a suferit o „perturbare” GPS în timp ce se îndrepta spre Lituania, potrivit oficialilor spanioli, scrie Sky News.

Margarita Robles era ministrul aflat la bordul zborului, potrivit oficialilor spanioli.

Un comandant aflat la bordul avionului spaniol a declarat că astfel de incidente sunt frecvente atunci când se zboară în apropierea orașului Kaliningrad, atât pentru aeronavele civile, cât și pentru cele militare - și că sateliții militari ar putea fi folosiți și pentru navigare.

Un purtător de cuvânt al ministerului apărării spaniol a declarat: „A existat o încercare de a perturba semnalul GPS, dar, deoarece aeronava noastră are un sistem criptat, acesta nu a fost afectat.

„Trebuie să fie ceva obișnuit pe această rută și, de asemenea, în cazul zborurilor comerciale. Nu este pentru că este aeronava noastră.”

Conform agendei guvernului spaniol, doamna Robles urma să aibă o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, în timpul unei vizite la baza aeriană Siauliai, miercuri.

Avionul transporta, de asemenea, rude ale unor piloți spanioli care fac parte din noua misiune NATO de apărare aeriană pe flancul estic al Europei.

Ursula von der Leyen, aceleași probleme

Un presupus atac de interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Avionul a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului, a relatat Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu situația.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

GPS-ul, un sistem pe care ne bazăm zilnic pentru a naviga cu avionul, mașina sau pe mare, este vulnerabil.

În timpul războiului din Ucraina, ambele părți au încercat să interfereze cu semnalele GPS pentru a se proteja de miile de drone ucigașe care umplu acum cerul.

Interferența GPS adaugă un nivel de risc - dar piloții îl pot gestiona folosind sisteme de navigație alternative.

Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa portarului Ionuț Radu, Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a...
Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO
Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut referiri și la reforma administrației publice locale, anunțând că următorul pas în acest proces îl...
#Spania, #bruiaj gps, #avion militar spaniol, #ministrul apararii Spania, #Margarita Robles , #Spania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova refuză să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie. Reacția Kremlinului
  2. Fraudă masivă pregătită pentru alegerile din Moldova. Buletine de vot gata ștampilate pe un partid pro-rus, găsite într-o tipografie din Chișinău
  3. Avion militar spaniol lăsat fără GPS în apropierea enclavei rusești Kalinigrad. La bord se afla ministrul spaniol al Apărării. Ursula von der Leyen a pățit la fel VIDEO
  4. Orașul din Europa care impune o taxă turistică pentru câini. Cât vor plăti vizitatorii pe zi
  5. Incendiul din Sectorul 2 încă afectează oamenii. Fumul persistă în zonă. Mesajul către populație al primarului Hopincă
  6. Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"
  7. Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
  8. Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară
  9. Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, arestat pentru că a spionat pentru Rusia în România, a cerut eliberarea. Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie
  10. O fostă vameșă implicată într-un dosar de evaziune a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor