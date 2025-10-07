Clădire prăbușită din senin în centrul Madridului. Cel puţin patru persoane blocate sub ruine. Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:07
312 citiri
Clădire prăbușită din senin în centrul Madridului FOTO X/@NaeemAslam23

Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, 7 octombrie, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro.

Potrivit poliţiei naţionale, citată de ziarul Marca, cel puţin patru persoane ar fi blocate sub ruine.

O altă persoană, grav rănită, a fost transportată la spital cu o fractură la picior.

Ar fi vorba de muncitori care lucrau la şantier.

Serviciul de urgenţă a precizat că mai mulţi colegi sunt încă daţi dispăruţi.

Un muncitor prezent pe şantier a estimat că „pot fi până la patruzeci de persoane în interior”.

„Am auzit o crăpătură la nivelul unei plăci, apoi totul s-a prăbuşit într-un nor de fum”, a povestit el pentru El País.

Pompierii, ajutaţi de câini de salvare, explorează locul în căutarea eventualelor victime care ar putea fi încă blocate.

Clădirea, abandonată de mult timp, era supusă unor lucrări importante de renovare pentru a fi transformată într-un hotel de patru stele.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, şi-a exprimat îngrijorarea. „Ne confruntăm cu prăbuşirea parţială a mai multor plăci într-o clădire în construcţie din strada Hileras. Unsprezece echipe de pompieri sunt mobilizate pentru a securiza locul şi a căuta persoanele dispărute, în coordonare cu Samur, poliţia din Madrid şi poliţia naţională”, a scris el pe reţelele sociale.

Angajaţii magazinelor din vecinătate au declarat agenţiei spaniole EFE că au auzit un „zgomot” urmat de un nor dens de praf şi de un „miros ciudat”.

„S-a auzit un zgomot enorm, geamurile s-au spart, era mult praf alb, nu se mai vedea nimic”, a povestit pentru AFP Milagros Garcia Benito, angajată într-un salon de coafură situat vizavi de clădirea afectată.

Operaţiunile de salvare continuă.

„Poliţia lucrează cu drone”, au precizat serviciile de salvare din Madrid, adăugând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele incidentului. Clădirile adiacente imobilului afectat „sunt în curs de evacuare”, au precizat ei.

#Spania, #cladire prabusita madrid, #echipe salvare, #persoane blocate sub ruine , #Spania
