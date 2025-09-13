Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 25 de răniți - VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 19:24
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puțin 25 de răniți - VIDEO
Explozie într-o cafenea din Madrid - FOTO: Noticias Para Municipios/facebook

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unei explozii de gaz care a avut loc sâmbătă într-un local din Madrid, informează El Pais, citând autorități aflate la fața locului.

Explozia s-a produs în jurul orei 15:00 pe strada Manuel Maroto și a afectat clădirea de locuințe situată deasupra localului, precum și un bar aflat în imediata apropiere. În urma deflagrației, o parte din portalul adiacent și unul dintre pereții barului au fost dărâmați, ceea ce a generat inițial confuzie privind locația exactă a exploziei.

La fața locului au intervenit 13 echipaje de la Protecția Civilă și 17 ale pompierilor din Madrid, alături de mai multe unități ale Serviciului de Urgență Medicală din comunitate.

Poliția a fost nevoită să închidă strada, iar traficul este redirecționat de agenți. Pompierii continuă lucrările de degajare a molozului pentru a asigura zona și pentru a verifica eventuale victime rămase sub dărâmături.

