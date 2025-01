Explozie violentă la o fabrică de muniţie. Şase persoane au fost rănite, dintre care una grav. Nu se știe motivul deflagrației FOTO

Explozie violentă joi, 30 ianuarie, la o fabrică de muniţie, din sud-estul Spaniei, care aparţine societăţii germane Rheinmetall. Şase persoane au fost rănite - una grav -, anunţă serviciile de urgenţă din regiunea Murcia, relatează AFP.

”Serviciile de urgenţă au preluat şase persoane, inclusiv una rănită grav, după deflagraţia unui rezervor într-o fabrică la Javalí Viejo”, în apropiere de Murcia, anunţă pe reţeaua de socializare X serviciul regional de urgenţă 112.

Serviciul 112 a localizat explozia la Fabrica Rheinmetall Expal Munitions, filiala spaniolă a întreprinderii germane de armament Rheinmetall.

Cauzele deflgraţiei nu erau cunoscute imediat.

