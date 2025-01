Regele Felipe și regina Letizia a Spaniei și-au luat rămas-bun de la fiica lor cea mare, prințesa Leonor, în timp ce aceasta s-a îmbarcat pe o navă militară pentru un stagiu în Marină de 6luni care o va purta pe mările lumii, relatează Daily Mail.

Felipe, în vârstă de 56 de ani, și Letizia, în vârstă de 52 de ani, au privit cu mândrie cum tânăra de 19 ani a luat parte la o ceremonie de îmbarcare înainte de a pleca din Cadiz la bordul navei Juan Sebastian Elcano pentru o croazieră de instruire în marină.

Viitoarea regină avea un aer solemn în timp ce se alătura colegilor săi, toți aspiranți la funcția de ofițeri ai Marinei spaniole, pentru procesiunea de dinainte ca velierul cu trei catarge să părăsească portul din Cadiz.

Queen Letiza hugging Princess Leonor as she departs on her 6 months naval sailing training.

