Familia unui muncitor român ucis de caniculă, la o fermă din Spania, acuză angajatorii că l-au trimis "să zacă" la umbră în loc să cheme ambulanța

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 17:03
167 citiri
Familia unui muncitor român ucis de caniculă, la o fermă din Spania, acuză angajatorii că l-au trimis "să zacă" la umbră în loc să cheme ambulanța
Gheorghe Vranciu, românul ucis în Spania de caniculă FOTO / captură eldiario.es

Un muncitor român a fost ucis de caniculă, la o fermă din Spania, iar familia bărbatului îi acuză pe șefii acestuia că nu au făcut nimic să-l salveze. Ba, mai mult, l-ar fi trimis „să zacă” la umbră și nu ar fi sunat nici ambulanța, scrie elDiario.es.

Ovidiu Vranciu, fiul lui Gheorghe Vranciu, muncitorul în vârstă de 61 de ani care a murit luni, 11 august, în timp ce muncea, sub o căldură toridă, la o fermă din Alcarràs (Lleida), a denunțat neglijența companiei unde era angajat tatăl său: „L-au lăsat să zacă”.

„L-au lăsat să zacă”. Sunt cuvintele pe care le repetă cel mai des și cel mai dureros Ovidiu Vranciu. El susține că tatăl său „i-a spus superiorului său că se simte rău” în jurul orei 14:00, dar el „nu a chemat o ambulanță”.

Ovidiu a mai spus că nimeni din cadrul companiei nu a făcut acest lucru până când colegii săi nu i-au alertat din nou despre starea precară a tatălui său, mai bine de o oră și jumătate mai târziu. A murit puțin după ora 16:00, conform raportului preliminar privind cauza decesului, la care a avut acces elDiario.es.

Ovidiu Vranciu a povestit că tatăl său, de origine română, lucra la ferma unde a decedat prin intermediul unei agenții de muncă temporară. Mai exact, acesta lucra, prin intermediul firmei Empleo Express, pentru compania alimentară Agroalimentaria El Pla SL, așa cum a relatat El Periódico.

„Încă de la început, am pus toate resursele noastre la dispoziția autorităților competente din domeniul muncii și colaborăm pe deplin și activ la ancheta aflată în curs de desfășurare pentru a clarifica circumstanțele acestui eveniment tragic”, a declarat ETT Empleo Express, care nu a răspuns la întrebări specifice despre acest incident mortal sau despre momentul în care au fost solicitate serviciile medicale.

ETT susține că „lucrătorul a primit instruirea și informațiile necesare privind prevenirea riscurilor profesionale, în coordonare cu compania utilizatoare, în conformitate cu reglementările în vigoare” și a adăugat că „în perioadele cu temperaturi extreme precum cea actuală”, se consolidează măsurile preventive.

elDiario.es a încercat să contacteze Agroalimentaria El Pla SL, dar nu a primit niciun răspuns.

Familia explică faptul că Gheorghe Vranciu „l-a avertizat pe managerul” fermei Agroalimentaria El Pla SL că se simte rău în jurul orei 14:00.

„I-a spus că este beat, când tatăl meu nu băuse, și să meargă la capătul rândului 6”, unde muncitorul zăcea pe jos la umbră.

„L-au lăsat să zacă”, repetă Ovidiu Vranciu, căruia i se pare de neînțeles de ce managerul nu a chemat serviciile de urgență la acea oră, într-un context de caniculă și temperaturi ridicate care au depășit 40 de grade Celsius.

Legislația de prevenire a riscurilor profesionale, întărită acum câțiva ani în ceea ce privește temperaturile extreme, obligă companiile să oprească operațiunile și să modifice programul de lucru atunci când riscul pentru sănătatea lucrătorilor este inevitabil.

Abia după aproximativ o oră și jumătate de la momentul în care Gheorghe Vranciu i-a spus șefului său că se simte rău, „în jurul orei 15:30”, colegii săi au observat starea precară a tatălui său și au dat din nou alarma, spune Ovidiu Vranciu.

„Managerul i-a spus șoferului să-l ducă pe tatăl meu acasă, că se simte rău. Când a sosit șoferul, în decurs de zece minute, avea convulsii și spume la gură”, a mai spus el.

Potrivit celor prezenți în tabără, ambulanța nu a sosit decât în jurul orei 16:30, când era deja „prea târziu”. Conform raportului preliminar privind cauza morții lui Gheorghe Vranciu, obținut de elDiario.es, acesta a murit „între orele 16:24 și 16:50” din cauza „insuficienței cardiorespiratorii acute în contextul stresului termic”.

Partidele politice Comuns și CUP au cerut mai multe controale de muncă și o mai bună asistență medicală în mediul rural pentru a proteja muncitorii după decesul românului.

Familia denunță programul abuziv

Familia lui Gheorghe Vranciu denunță programul abuziv de la ferma unde a murit bărbatul de 61 de ani, cu zile de muncă de zece ore, „de la 7:00 la 17:30”, chiar și în acest context de temperaturi ridicate.

„Ne-au spus că astăzi li s-a spus că trebuie să stea până la 17:00 și că cine nu vrea să nu se mai întoarcă mâine”, a declarat Ovidiu Vranciu.

Ovidiu a explicat faptul că ambele companii, atât agenția de muncă temporară, cât și cea responsabilă de operațiune, l-au contactat.

„Șefii mi-au spus că vor să vină să vorbească cu mine. Nu știu dacă vor să-mi transmită condoleanțe; puteau să le transmită deja prin telefon. Vreau ca justiția să își asume responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat. Pentru că e foarte greu de înțeles. Tatăl meu avea 61 de ani, era un om puternic, mai avea mult de trăit și nu-și va mai vedea niciodată nepoții”, explică Ovidiu Vranciu.

Cum va fi vremea astăzi, 15 august. Caniculă în mare parte a României. Ce temperaturi vom avea la munte și pe litoral
Cum va fi vremea astăzi, 15 august. Caniculă în mare parte a României. Ce temperaturi vom avea la munte și pe litoral
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vineri, 15 august, vom avea caniculă și disconfort termic în jumătatea vestică și în zona Munteniei. Potrivit ANM, o să avem...
American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO
American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO
Un bărbat a fost inculpat pentru ultraj, după ce a aruncat cu un sandviș într-un polițist care patrula săptămâna aceasta prin Washington și l-a numit pe acesta și pe alți agenți...
#Spania, #muncitor roman mort Spania, #canicula, #acuzatii , #romani Spania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 32 de ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut in fata tuturor fara machiaj si a spus ce operatii are, de fapt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tatal pustiului bagat in spital de un campion la box a reactionat, dupa scenele brutale de la Bacau

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
  2. Familia unui muncitor român ucis de caniculă, la o fermă din Spania, acuză angajatorii că l-au trimis "să zacă" la umbră în loc să cheme ambulanța
  3. "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
  4. Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
  5. Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
  6. CNA se pregătește pentru scenariul alegerilor anticipate în primăvara lui 2026. Jurcan: „Fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze la fel”
  7. Un avion rusesc s-a prăbușit în Marea Neagră, aproape de insula Șerpilor. Aeronava costa aproximativ 50 de milioane de dolari
  8. Cine plătește pentru „prinții” lui Putin: salarii de sute de mii de lire sterline pentru meditațiile fiilor președintelui rus
  9. Un nou cutremur în peninsula rusă Kamceatka, pe partea cealaltă a Mării Bering față de Alaska. Ce magnitudine a avut
  10. Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”