Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari

Autor: Teodor Serban
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 18:49
290 citiri
Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
Andrei Rațiu FOTO Instagram Andrei Ratiu

Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa portarului Ionuț Radu, Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.

Celta a deschis scorul prin Borja Iglesias, în minutul 50. Pentru Rayo a egalat De Frutos, în minutul 65.

Andrei Raţiu, respectiv Ionuț Radu, au evoluat pe toată durata partidei.

Partidele Real Mallorca – Atletico, Elche – Oviedo şi FC BarcelonaGetafe au loc tot duminică.

Rezultatele partidelor care s-au disputat, sâmbătă, în etapa a cincea a campionatului Spaniei:

Girona – Levante 0-4

Au marcat: Eyong ’43, Alvarez ’49, Romero ’70, Koyalipo ‘90+3

De la gazde au fost eliminaţi Witsel ’32 şi Reis ‘48

Real Madrid – Espanol 2-0

Au marcat: Militao ’23, Mbappe ‘47

Villarreal – Osasuna 2-1

Au marcat: Mikautadze ’69, Oluwaseyi ’86 / Budimir ‘45+5 (penalti)

În minutul 40, de la Osasuna a fost eliminat Rosier.

Alaves – FC Sevilla 1-2

Au marcat: Vicente ’17 (penalti) / Vargas ’10, Sanchez ‘67

Valencia – Athletic Bilbao 2-0

Au marcat: Santamaria ’73, Duro ‘90+3

În minutul 61, de la Bilbao a fost eliminat Vivian.

Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"
Gigi Becali, declarație șocantă: ”Direct câștig Europa League și campionatul"
Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal. FCSB, care prelungește momentul de...
Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi
Scenă stânjenitoare la un meci din Rusia: Un jucător i-a oferit tricoul unui suporter, iar apoi l-a luat înapoi
Eliminat pe finalul unui meci din Cupa Rusiei, tunisianul Nader Ghandri i-a oferit tricoul său unui suporter din tribune... înainte de a-l recupera, cerându-și scuze, și de a reveni pe teren...
#Spania, #campionat, #derby, #Andrei Ratiu, #Ionut Radu , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a pus tatal sa o scoata din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns sa traiasca, dupa moartea lui
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal urias! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamati la FIFA

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
  2. Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
  3. S-a încheiat finala BJK Cup. Cine e noua și vechea campioană din tenisul feminin
  4. Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”
  5. Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”
  6. Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
  7. Formula 1: liderul clasamentului general "a comis-o" în Azerbaidjan. Cum arată topul piloților după cursa din Baku
  8. Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani
  9. Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
  10. Evoluție entuziasmantă pentru românul Cătălin Preda în circuitul mondial. Popovici, doar pe locul 7