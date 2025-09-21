Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari

Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa portarului Ionuț Radu, Celta Vigo, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei.
Celta a deschis scorul prin Borja Iglesias, în minutul 50. Pentru Rayo a egalat De Frutos, în minutul 65.
Andrei Raţiu, respectiv Ionuț Radu, au evoluat pe toată durata partidei.
Partidele Real Mallorca – Atletico, Elche – Oviedo şi FC Barcelona – Getafe au loc tot duminică.
Rezultatele partidelor care s-au disputat, sâmbătă, în etapa a cincea a campionatului Spaniei:
Girona – Levante 0-4
Au marcat: Eyong ’43, Alvarez ’49, Romero ’70, Koyalipo ‘90+3
De la gazde au fost eliminaţi Witsel ’32 şi Reis ‘48
Real Madrid – Espanol 2-0
Au marcat: Militao ’23, Mbappe ‘47
Villarreal – Osasuna 2-1
Au marcat: Mikautadze ’69, Oluwaseyi ’86 / Budimir ‘45+5 (penalti)
În minutul 40, de la Osasuna a fost eliminat Rosier.
Alaves – FC Sevilla 1-2
Au marcat: Vicente ’17 (penalti) / Vargas ’10, Sanchez ‘67
Valencia – Athletic Bilbao 2-0
Au marcat: Santamaria ’73, Duro ‘90+3
În minutul 61, de la Bilbao a fost eliminat Vivian.