Un cuplu de influenceri s-a filmat la bordul unui avion de mici dimensiuni, sperând să poată prezenta o experiență de pilotaj interesantă, însă aeronava s-a prăbușit de la 50 de metri înălțime.

Accidentul s-a produs pe un aerodrom din Girona (Spania), anunță Observator News.

Bărbatul de 49 de ani, Xabi Caballol, un om de afaceri de succes, și partenera lui, Alba Serch, au supravieţuit miraculos, dar au fost grav accidentați și este posibil să aibă probleme medicale tot restul vieţii.

Un clip video filmat din interiorul aeronavei cu câteva secunde înainte de prăbușire arată cum Xavi încearcă o manevră aeriană, dar motorul se oprește în zbor iar pilotul nu reușește să evite ciocnirea cu solul. Xavi a declarat apoi că avionul „a căzut ca o piatră”.

Accidentul s-ar fi produs în octombrie 2024. În urma prăbușirii, Xavi a suferit o fractură de craniu iar acum nu-și poate mișca o parte a feței.

Atât Xavi, cât și Alba au fost nevoiți să folosească scaune cu rotile din cauza rănilor la spate și abia acum încep să meargă din nou.

Cei doi influenceri au decis să facă publică înregistrarea video șocantă pentru a atrage atenția asupra riscurilor pilotajului.

"Videoclipul accidentului care ne-a schimbat viața. Ni se spune că aviația ultraușoară este foarte sigură, dar din experiență afirm categoric că nu este așa. Este o lume frumoasă pe care aș rezerva-o piloților comerciali și privați cu multe ore de zbor și experiență", a subliniat, după accident, Xabi Caballol.

