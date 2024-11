Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi soţia sa, regina Letizia, au sosit duminică, 3 noiembrie, în sud-estul Spaniei, unde sunt aşteptate noi ploi abundente după inundaţiile fără precedent de la începutul acestei săptămâni, care s-au soldat deja cu cel puţin 217 morţi. Mulţimea furioasă a aruncat cu noroi şi a strigat: "Asasini!".

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi premierul Pedro Sanchez au fost întâmpinaţi duminică cu strigăte: "Asasini!", la Paiporta, un oraş devastat de inundaţiile din această săptămână, de o mulţime furioasă care a aruncat cu noroi în cortegiu, au observat jurnaliştii AFP la faţa locului.

Ostilitatea acestor locuitori este îndreptată în special împotriva preşedintelui de dreapta al regiunii Valencia, Carlos Mazon, şi a premierului socialist Pedro Sanchez. "Mazon, demisionează!", "câţi morţi?", "Afară!", a strigat mulţimea care a acuzat autorităţile că i-au abandonat.

Angry residents of Paiporta, the most affected region by the flash floods in Spain, heckle and throw mud at King Felipe during his official visit.

Unprecedented levels of rage and exasperation as people complain about the late response of authorities.

