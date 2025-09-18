Spania ameninţă că va boicota Cupa Mondială în cazul calificării Israelului: "Nu suntem complici la genocid"

Va participa naționala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înțeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.

Cupa Mondială de anul viitor, organizată în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Purtătorul de cuvânt a afirmat mai întâi că el și membrii guvernului lui Pedro Sanchez „vor evalua situația la momentul oportun”, înainte de a-și clarifica poziția. „Marea majoritate a societății iese în stradă pentru a se exprima și a protesta față de genocid. Aceasta este ceea ce se numește demnitatea unui popor care nu vrea să fie complice”, a declarat el, referindu-se la mai multe manifestații din Spania, în special în timpul Vuelta.

„Ceea ce vrem este ca unii să înceapă să deschidă ochii. Pentru că ai noștri sunt bine deschiși și nu tolerează ceea ce văd, de aceea nu putem și nu vrem să rămânem tăcuți”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.

Cu toate acestea, calificarea Israelului rămâne ipotetică, deoarece echipa lui Ran Ben Shimon se află în prezent pe locul 3 în grupă, la 6 puncte de primul loc care asigură calificarea directă la Cupa Mondială, în condițiile în care mai sunt doar două meciuri de disputat.

