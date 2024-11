Mărturia unei tinere care a fost salvată în ultimul moment din calea inundațiilor din Spania: ” O adevărată poveste de groază” VIDEO

O tânără din Spania a trecut prin șocul vieții, după ce apele învolburate din Spania au luat-o pe sus. Un bărbat i-a sărit în ajutor și au reușit mai apoi să se adăpostească într-un loc sigur.

Conchi Serrano a povestit că a trăit „o adevărată poveste de groază”, într-un interviu acordat pentru Canalul Sur, scrie Mirror. Tânăra a spus că a încercat să se țină de un copac, însă șuvoiul a luat-o pe sus. Minunea a fost că cineva a văzut întreaga scenă și i-a sărit rapid în ajutor.

”Am trăit o adevărată poveste de groază și este un miracol că sunt în viață. În videoclipul care a devenit viral se vede doar o parte din ceea ce s-a întâmplat, dar nu vă puteți imagina prin ce am trecut eu și un bărbat care a sărit în apă pentru a încerca să mă ajute. Una este să spui oamenilor ce s-a întâmplat și alta este să experimentezi personal”, a spus fata, conform sursei citate mai sus.

🔴 El angustioso testimonio de Conchi. Fue arrastrada por la riada en Paiporta pero salvó su vida de milagro: "Me salvó que la puerta de un portal se rompió y entré dentro y ahí los vecinos me salvaron" 🎙️@tmorenomorales #Hed31oct pic.twitter.com/kod4KelBtT — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) October 31, 2024

Tot ea a povestit că mașinile erau foarte aproape de ea și s-a temut pentru viața ei. Întregul eveniment a avut loc după ce fata a încercat să-și mute mașina pe un deal.

”În timp ce vorbeam cu tatăl meu, am văzut că apa era pe roțile dubiței și am decis că o voi parca pe bordură. Dintr-odată a început să intre apă în vehicul și am ieșit cu greu. Încă nu îmi dădeam seama de gravitatea situației și am petrecut ceva timp punându-mi documentele mașinii în bluză pentru a nu se uda și atunci am fost luată de apă”, a explicat ea.

