Mașina premierului spaniol, Pedro Sanchez a fost distrusă de mulțimea furioasă din Valencia. Mai mult, un individ a aruncat cu un băț în el. Cu toții sunt deranjați de faptul că nu au fost avertizați de dinainte cu privire la pericolul inundațiilor.

În timpul primei sale vizite la Valencia, premierul Pedro Sanchez s-a ales cu mașina distrusă complet, după ce mai mulți locuitori nervoși i-au rupt oglinzile și i-au spart geamurile, scrie en.as.com. Și în mediul online au apărut videoclipuri cu mulțimea deranjată de lipsa de comunicare a autorităților.

People in Valencia, Spain 🇪🇸 weren’t too happy to see pm Pedro Sánchez after he prohibited the army from helping in the catastrophic floods, attacking his car. pic.twitter.com/vPBvo4XFAl