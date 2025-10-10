Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a spus că țara europeană ar trebui dată afară din NATO. Ce îl nemulțumește pe președintele american

Reacția Spaniei, după ce Donald Trump a spus că țara europeană ar trebui dată afară din NATO. Ce îl nemulțumește pe președintele american
Președintele Nicușor Dan și regele Spaniei, Felipe al VI-lea FOTO X /Nicusor Dan

Spania este un membru „de drept” şi „angajat” al NATO, au afirmat vineri, 10 octombrie, surse guvernamentale, la câteva ore după declaraţiile lui Donald Trump, care a spus că Spania ar merita să fie „dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor sale militare, pe care le consideră insuficiente.

„Spania este un membru de drept şi angajat al NATO. Îşi îndeplineşte obiectivele de capacitate la fel de bine ca Statele Unite”, au afirmat aceste surse pentru AFP, în timp ce preşedintele american a declarat că Spania este rămasă „în urmă” în ceea ce priveşte acordul NATO care solicită ca ţările membre să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare şi a sugerat „excluderea” acesteia din alianţa de apărare.

Guvernul spaniol de stânga alocă 2% din PIB cheltuielilor de apărare, dar nu intenţionează să le majoreze la 5%, aşa cum prevede noul obiectiv al NATO stabilit la ultimul summit al Alianţei Nord-Atlantice, în iunie, la Haga. Spania, fără a renunţa să semneze declaraţia finală a summitului, a considerat că nu este vizată de acest procent.

Madridul a asigurat că fiecare ţară NATO trebuie să-şi mărească capacităţile militare în conformitate cu planurile de apărare stabilite de Alianţă. Spania asigură că este capabilă să atingă obiectivele pe care NATO i le-a atribuit, limitându-şi cheltuielile la 2% din PIB.

Cele trei membre ale Alianţei Nord-Atlantice care alocă cel mai mare procent din PIB-ul lor apărării sunt ţări vecine Rusiei: Polonia (4,48%), Lituania (4%) şi Letonia (3,73%), potrivit datelor NATO.

Peste un sfert din ţările NATO au rămas în 2024 sub obiectivul de a aloca cel puţin 2% din PIB-ul lor sectorului militar, potrivit ultimelor estimări ale organizaţiei. La ultimul summit NATO de la Haga, Donald Trump ameninţase deja că va sancţiona comercial Spania din cauza refuzului lui Pedro Sánchez de a se angaja să crească cheltuielile spaniole pentru apărare la 5% din PIB.

