Zeci de mii de spanioli au ieșit pe străzile Barcelonei, sâmbătă seara, 23 noiembrie, deranjați de prețurile în creștere la chirii. Așadar, ei cer o scădere cu 50% a prețurilor și amenință cu greve dacă situația nu va fi remediată curând.

A fost haos pe străzile din Barcelona, acolo unde oamenii au blocat străzile și au scandat cu tot felul de bannere, scrie Euronews.

Protestatarii anunță greve în următoarea perioadă

Oamenii spun că prețul chiriei în țară s-a dublat în ultimii 10 ani, iar prețul pe metru pătrat a trecut de la 7,2 euro în 2014 la 13 euro în acest an. Tinerii ar fi cei mai afectați de situație, deoarece salariile lor nu s-au îmbunătățit în ultima perioadă.

Thousands marched through the center of Barcelona holding signs that read ‘Housing is a right, not a business,’ as a crippling housing crisis has been forcing the city’s residents to spend almost 50% of their wages on housing https://t.co/tNx0CUX48Y pic.twitter.com/hx3VtvM0P6 — Reuters (@Reuters) November 23, 2024

„Vorbim despre o urgență în materie de locuințe. Aceasta înseamnă că oamenii întâmpină multe dificultăți atât în ceea ce privește accesul la locuințe, cât și în ceea ce privește rămânerea în locuințele lor”, a declarat Ignasi Martí, profesor la școala de afaceri Esade și director al Observatorului locuințelor, pentru sursa citată mai sus.

Thousands of protesters in Barcelona took to the streets demanding lower housing rentals as Spain struggles to balance tourism and citizen’s demand for affordable accommodation https://t.co/tNx0CUWwjq pic.twitter.com/j7PJe7WBiZ — Reuters (@Reuters) November 24, 2024

Dacă situația nu va fi rezolvată, oamenii spun că nu-și mai plătească chiriile lunare, lucru confirmat și de Carme Arcarazo, un purtător de cuvânt al Uniunii chiriașilor din Barcelona.

Thousands of people have taken to the streets of Barcelona to protest against the abuses in rental prices and demand urgent measures to ensure access to decent housing. 📷 Victòria Rovira, Barcelona, Nov 23, 2024#Barcelona #AbaixemElsLloguers #23N pic.twitter.com/mgCSLY8d9c — Victòria Rovira Casanovas (@VictoriaRoviraC) November 24, 2024

Un raport al Băncii Spaniei arată că aproape 40% dintre spaniolii care închiriază cheltuiesc în medie 40% din venitul lor pe chirii și utilități, mult mai mult decât media Uniunii Europene de 27%.

