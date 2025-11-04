Reuniune germano-elenă: dispută privind migrația

Vizita ministrului grec al migrației Thanos Plevris la Berlin are ca teme principale refugiații și migrația. Spre nemulțumirea ministrului german de interne, Atena nu dorește să primească înapoi refugiații din Germania.

Ministrul grec al migrației Thanos Plevris se află marți la Berlin pentru consultări cu ministrul german de interne, Alexander Dobrindt. Deși cei doi politicieni conservatori au opinii similare cu privire la migrația ilegală, întâlnirea dintre ei se anunță a fi complicată.

În esență, ambii insistă asupra aceluiași mesaj, respectiv că "migranții ilegali" nu vor mai avea nicio șansă în Europa. De asemenea, ambii ar prefera să închidă granițele Europei pentru refugiați. Cu toate acestea, diferențele de opinie sunt și ele evidente.

Thanos Plevris a fost numit ministru al migrației în iulie 2025, succedându-i în funcție lui Makis Voridis, care a demisionat în urma unui scandal legat de abuzul subvențiilor agricole ale UE. Încă din prima zi de mandat, Plevris a ținut să sublinieze că va fi un ministru intransigent. ”Vom fi prima țară europeană cu cele mai stricte reglementări privind intrarea ilegală”, a anunțat el.

Ministrul are un trecut legat de extrema dreaptă

Noul ministru, care înainte de a adera la partidul conservator Nea Dimokratia în 2012 fusese membru al unui partid de extremă dreapta și islamofob, era notoriu pentru poziția sa anti-migrație încă înainte de a fi numit de premierul Kyriakos Mitsotakis.

În 2011, el își prezenta opiniile cu privire la tratarea refugiaților și a migranților în cadrul unui eveniment organizat de revista de extremă dreapta Patria. Plevris afirma la acea vreme că problema migrației poate fi rezolvată prin două metode - prin paza frontierelor și prin ”măsuri de descurajare” care să transforme Grecia într-un ”iad”.

Paza frontierelor ar necesita victime, iar cei care ar ajunge în viață în țară nu ar trebui să primească prestații sociale, mâncare și băutură și nici acces la asistență medicală. ”Trebuie să le fie mai rău decât în țările lor, iadul trebuie să le pară un paradis în comparație cu ceea ce vor trăi aici”, propunea Plevris la acea vreme.

În iulie 2025, proaspăt numit în funcția de ministru al migrației și azilului, Plevris a afișat, cel puțin din punct de vedere verbal, o atitudine ceva mai prudentă. ”Cei care nu au dreptul la azil vor fi fie închiși, fie trimiși înapoi”, a anunțat el și a prezentat imediat un proiect de lege în acest sens în parlament. Acesta a fost adoptat la mijlocul verii, cu voturile deputaților din partidul de guvernământ, dar și cu cele ale partidelor mai mici, situate la dreapta partidului Nea Dimokratia, aflat la putere.

”Grecia nu va primi înapoi migranții din Germania”

S-ar putea crede că politică greacă de descurajare în materie de refugiați și migrație este bine primită în Germania. Însă interesele celor doi miniștri cu opinii similare, Plevris și Dobrindt, sunt mai degrabă contrare. În vreme ce ministrul german de interne vrea să trimită înapoi în Grecia câteva mii de refugiați, oficialul elen caută o cale de a împiedica aceste repatrieri. ”Grecia nu va reprimi în niciun caz migranți din Germania”, a subliniat Plevris în repetate rânduri.

Această discrepanță rezidă în așa-numita migrație secundară. Mii de refugiați, recunoscuți în Grecia ca solicitanți de azil, călătoresc mai departe spre Germania, fie pentru că au prieteni sau rude acolo, fie pentru că speră la un viitor mai bun.

Călătoria în sine este legală pentru aceștia, dar nu și depunerea unei a doua cereri de azil într-un alt stat membru al UE. Conform regulamentului Schengen, solicitanții de azil recunoscuți pot călători liber în alte state ale Uniunii Europene pentru o perioadă maximă de 90 de zile într-o jumătate de an.

Conform regulilor de la Dublin, un refugiat poate solicita azil numai în primul stat membru al UE în care a intrat (în acest caz, Grecia). Nu este însă ușor de controlat dacă un refugiat recunoscut în Grecia rămâne mai mult de 90 de zile în Germania.

De asemenea, nu este clar câți astfel de ”migranți secundari” există. Unele estimări avansează cifre între 26.000 și maximum 60.000 de persoane pe care Dobrindt ar dori să le trimită înapoi în Grecia, dar pe care Plevris nu vrea să le primească înapoi.

Pe de altă parte, ambii oficiali duc și o luptă pentru profilarea politică pe plan intern, în încercarea de a demonstra electoratului propriu că sunt neiertători cu migranții ilegali. Totuși, repatrierea a câteva mii de persoane nu ar trebui să fie o problemă majoră în relațiile bilaterale.

Solidaritate voluntară, responsabilitate flexibilă

Adevărata încercare pentru ambele țări este punerea în aplicare pe termen lung a noului acord UE privind azilul și migrația, care urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2026. Germania și alte țări nordice ale UE insistă ca Regulamentul Dublin privind migrația, care transferă responsabilitatea pentru primirea refugiaților la frontierele externe, să reintre în vigoare în întregime.

Grecia și celelalte țări mediteraneene doresc ca mecanismul de solidaritate convenit să fie aplicat și ar saluta un mecanism de solidaritate obligatoriu, care să distribuie mai echitabil sarcinile în cadrul UE. Însă, întrucât acest lucru nu este prevăzut în noul pact, ele nu se consideră strict obligate să respecte acest mecanism.

Pentru Grecia, formula cheie este ”responsabilitate flexibilă”. Cu alte cuvinte, creșterea numărului de sosiri la frontierele Greciei peste limita suportabilă a țării să ducă automat la redistribuirea mai generoasă a refugiaților în alte țări ale UE. În cazul în care țările nordice refuză să își manifeste solidaritatea, care oricum nu este obligatorie, Grecia va depune mai puține eforturi pentru respectarea strictă a regulilor de la Dublin.

Noile statistici privind refugiații

La nivelul întregii UE, migrația este un subiect central în plan intern, în special în epoca președintelui american Donald Trump și a ascensiunii partidelor de extremă dreapta și a ideologiei lor în Europa. Cu toate acestea, cererile de azil în cele 27 de state membre ale UE au scăzut între 2024 și 2025 și rămân aproape peste tot cu mult sub nivelul din 2015.

Pe de altă parte, în țările mediteraneene, la frontierele sudice ale UE, greu de supravegheat, cererile de azil s-au dublat. Din ianuarie până în septembrie 2025, aproximativ 100.000 de refugiați au ajuns în Europa pe toate rutele mediteraneene, 42% din cererile de azil în UE fiind depuse în Spania, Italia și Grecia.

În ceea ce privește cererile pe cap de locuitor, Grecia ocupă primul loc în UE, Cipru fiind pe locul al doilea. Din 2021 până în prezent, Spania, Italia și Grecia se află sub o presiune din ce în ce mai mare. Deși numărul sosirilor este semnificativ mai mic decât în 2015, acesta crește din nou lent și constant din 2021.

Pentru ca sistemul de azil să fie sustenabil, returnarea celor care nu au dreptul la azil este esențială. Cu toate acestea, în medie, în întreaga UE, doar aproximativ unul din cinci migranți cu cerere de azil respinsă este returnat în țara de origine.

