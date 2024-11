Agenţia meteorologică spaniolă (Aemet) a ridicat joi, 14 noiembrie, alerta cod roşu de intemperii în sudul şi estul Spaniei, după o noapte marcată de precipitaţii puternice, iar autorităţile spaniole nu au semnalat în acest stadiu noi victime, relatează AFP.

”Ceea ce a fost mai rău în această a doua depresiune a trecut”, anunţă pe X Aemet, care şi-a retrogradat, la nivelul cod ”portocaliu”, alerta în provincia Malaga, în Andaluzia (sud), şi în regiunea Valencia (est), afectate în urmă cu două săptămâni de inundaţii tragice, soldate cu 223 de morţi.

Malaga, Spain, today

British climate activists recently got up to five years of prison sentences for (organizing the) blocking of a road to warn about climate events that would block the roads far more effectively than a handful of protesters. pic.twitter.com/WGhR02f1yr