Teorii ale conspirației în Spania pe seama valului de căldură. Amenințările primite de angajații agenţiei de meteorologie

Guvernul spaniol a intervenit vineri, 5 mai, pentru a lua apărarea Agenţiei naţionale de meteorologie, vizată de un val de insulte şi de ameninţări pe fundalul teoriilor conspiraţiei despre "un complot climatic", în contextul în care ţara iberică se confruntă cu temperaturi anormal de ridicate şi cu o secetă record, informează AFP.

"Asasini", "criminali", "suntem cu ochii pe voi" şi "veţi plăti pentru asta" reprezintă tipul de mesaje pe care agenţia publică Aemet a anunţat că le-a primit în ultimele săptămâni din partea unor persoane anonime pe reţelele de socializare, prin e-mail şi chiar prin telefon.

Ameninţările erau asociate cu prognozele şi analizele publicate de Aemet, mai ales cu cele asociate valului de căldură deosebit de timpuriu care s-a manifestat săptămâna trecută, în timpul căruia recordul absolut de căldură pentru luna aprilie a fost doborât în Spania continentală joi, 27 aprilie, când 38,8 grade Celsius au fost înregistrate în oraşul Cordoba din sudul ţării.

Luând apărarea agenţiei naţionale de meteorologie, ministrul spaniol pentru Tranziţie ecologică, Teresa Ribera, a lansat vineri un apel pentru "a spune stop" acestui tip de practici. "Minciunile, alimentarea teoriilor conspiraţiei şi a fricii, insultele... aceste lucruri sărăcesc societatea noastră", a denunţat ea pe Twitter.

Într-un videoclip publicat în data de 20 aprilie pe contul său de Twitter, Aemet denunţase deja recrudescenţa violenţelor pe reţelele de socializare şi a cerut ca angajaţii săi să fie respectaţi. "Noi respectăm libertatea de exprimare", dar "nu putem să permitem chiar orice", a avertizat agenţia spaniolă.

Contactată joi, 4 mai, de cotidianul El Diario, o purtătoare de cuvânt a Aemet, Estrella Gutierrez, care este şi membru în Consiliul superior al meteorologilor spanioli, a spus că nu s-a confruntat niciodată cu un nivel atât de mare de agresivitate în întreaga sa carieră de 30 de ani.

"Suntem un serviciu public esenţial, avem un personal înalt calificat şi expert şi vom continua să lucrăm în baza acestui profesionalism", a insistat specialista spaniolă în meteorologie, denunţând valul de informaţii false şi "negaţionismul climatic" promovat pe reţelele de socializare.

"Schimbările climatice reprezintă o realitate. Cel mai recent raport al GIEC, precum şi cele întocmite de alte organizaţii înaintea lui, concluzionează că schimbările climatice ne aduc temperaturi mai ridicate, ceea ce constatăm în prezent", a adăugat ea.

Spania, o ţară europeană aflată în prima linie a regiunilor afectate de schimbările climatice, se confruntă de mai mulţi ani cu o înmulţire a numărului de valuri de căldură, înregistrând totodată precipitaţii din ce în ce mai rare şi mai slabe cantitativ. Potrivit ONU, 75% din teritoriul Spaniei este afectat de riscul de deşertificare.

Restricții în Franța din cauza secetei

În Franța, autoritățile au început să treacă la măsuri de restricție a consumului de apă din cauza secetei care a început mai devreme, în acest an. În sud și în sud-est, în zeci de comune se face economie de apă. Se evită umplerea piscinelor private, spălarea mașinilor la spălătoriile auto sau irigarea anumitor tipuri de culturi dacă acest lucru este posibil.

În departamentul Var, din sudul Franței, este stare de alertă din cauza secetei. În peste 85 de comune este interzisă udarea spațiilor verzi și a terenurilor de golf, spălarea mașinilor sau a bărcilor.

În Pirineii Orientali, seceta ar putea închide spălătoriile auto. Fiecare picătură de apă trebuie conservată.

Jean Marc Formenti, lider sindical: Spălarea pe care ați văzut-o consumă 110 litri; o persoană particulară, cu un furtun, consumă 300 de litri de apă. Dacă încurajăm spălarea «sălbatică», cantitatea de apă consumată este de trei ori mai mare.

În departamentul Ain, situat în est, doar spălătoriile care folosesc apă reciclată mai sunt deschise.

Mickaël Petit, managerul unei spălătorii auto: Astăzi suntem în nișa potrivită. Chiar și într-o criză, le putem permite oamenilor să-și spele mașinile. Acest lucru nu este însă valabil pentru alți concurenți. În cazul unui control, sunt cinstit. Alții, nu; fiecare să-și vadă de treaba lui.

În Pirineii Orientali, din cauza creșterii temperaturii, zăpada s-a topit mai repede, iar nivelul apelor freatice și al râurilor din regiune este sub cotele considerate normale.

Aprilie a fost cea mai secetoasă lună din ultimii 60 ani pentru acest departament din sudul Franței.

Omenirea "vampirică" a "rupt ciclul apei

Omenirea "vampirică" a "rupt ciclul apei", punând în pericol miliarde de oameni de pe întreg globul, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la deschiderea conferinţei ONU privind apa, un eveniment inedit organizat după o pauză de aproape o jumătate de secol, relatează AFP.

"Am rupt ciclul apei, am distrus ecosisteme şi am contaminat apele subterane", a afirmat Antonio Guterres la deschiderea conferinţei la care timp de trei zile sunt aşteptate peste 6.500 de persoane, între care o sută de miniştri şi 12 şefi de stat şi de guvern.

"Drenăm umanitatea de substanţa sa vitală prin supraconsumul vampiric şi utilizarea nesustenabilă a apei şi o facem să se evapore prin încălzirea planetei", a adăugat el, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la viitorul "compromis" al apei, care este "seva umanităţii" şi "un drept al omului".

Cel puţin două miliarde de oameni beau apă contaminată cu fecale, fiind expuşi la boli mortale, holeră, dizenterie, febră tifoidă sau poliomielită. Ca să nu mai vorbim de poluarea cu produse farmaceutice, chimice, pesticide, microplastice sau nanomateriale care afectează de asemenea ecosistemele de apă dulce. Pentru a asigura accesul tuturor la apă potabilă până în 2030, nivelurile actuale de investiţii ar trebui cel puţin triplate, apreciază un raport al ONU-Apă şi UNESCO.

Nu este suficientă apă în unele locuri, prea multă în altele unde inundaţiile sunt în creştere sau apa este contaminată, se arată în raportul publicat în luna martie care subliniază "riscul iminent al unei crize mondiale de apă"