Prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, a depus jurământul de credință față de Constituție într-o ceremonie impresionantă în Parlament

Leonor de Borbón y Ortiz, prințesă de Asturias și moștenitoarea tronului Spaniei, a împlinit, marți, 31 octombrie, 18 ani și a depus jurământul de credință față de Constituție, într-o ceremonie solemnă ce a avut loc în Parlamentul Spaniei. Aceasta este o etapă indispensabilă pentru a-i succeda într-o bună zi tatălui ei, regele Felipe al VI-lea, în fruntea statului spaniol.

Ea a ajuns la ora locală 11.00 (10 GMT) la sediul Parlamentului într-un convoi oficial care a pornit de la Palatul Zarzuela, situat la periferia Madridului şi care este reşedinţa familiei regale.

Scurta ceremonie a fost difuzată pe mai multe ecrane uriaşe instalate în piaţa Puerta del Sol din centrul Madridului, precum şi în alte zone publice din capitala spaniolă.

O mulţime de oameni s-a adunat în faţa Parlamentului, fluturând drapele spaniole şi strigând "Trăiască Spania!" în momentul trecerii familiei regale.

La intrarea în clădire, familia regală a fost aplaudată, înainte de intonarea imnului naţional.

Prințesa Leonor a sosit la Congresul Deputaților alături de sora ei, infanta Sofia, într-o mașină de epocă, patrimoniu național. Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia au mers separat, într-o mașină acoperită, pentru a-i lăsa prințesei rolul principal.

Familia regală a fost întâmpinată de garda oficială, de președinții Senatului și Camerei, dar și de mii de spanioli, care au rămas în stradă pentru a urmări depunerea jurământului pe ecranele uriașe amplasate în centrul Madridului.

Leonor de Bourbon a depus jurământul de credinţă în faţa celor două camere ale Parlamentului Spaniei reunite într-o sesiune extraordinară, o ceremonie prin care au trecut atât bunicul ei Juan Carlos I în 1969, în timpul dictaturii franchiste, cât şi tatăl ei, în 1986, în timpul regimului democratic.

Purtând un elegant smoking alb, prinţesa Leonor a depus jurământul pe acelaşi exemplar de Constituţie ca şi tatăl său, cu 37 de ani înaintea ei, sub privirile emoţionate ale acestuia şi în prezenţa reginei şi a preşedintei Camerei Deputaţilor, Francina Armengol.

"Jur să-mi îndeplinesc cu credinţă îndatoririle, să protejez şi să asigur protecţia Constituţiei şi a legilor, să respect drepturile cetăţenilor şi ale comunităţilor autonome şi să fiu loială Regelui", a declarat ea înainte de a fi aplaudată timp de câteva minute de publicul din sală.

