Sagrada Familia va deveni în curând cea mai înaltă biserică creștină din lume. O cruce de 17 metri va fi instalată pe Turnul Hristos Mântuitorul

Catedrala Sagrada Família din Barcelona, opera neterminată a arhitectului Antoni Gaudí, se pregătește să atingă înălțimea finală. Până la sfârșitul anului 2025, pe turnul central – dedicat lui Iisus Hristos – va fi montat un crucifix de 17 metri, ceea ce va transforma edificiul în cea mai înaltă biserică creștină din lume.

Totuși, nici la centenarul morții lui Gaudí, marcat în 2026, construcția nu va fi încheiată. Întârzierea nu a diminuat însă faima bazilicii, care a devenit între timp cel mai vizitat obiectiv turistic din Spania.

Un proiect de o viață

Antoni Gaudí, născut în 1852 într-o familie modestă, s-a impus ca exponent al modernismului catalan. Stilul său, caracterizat prin forme organice și utilizarea ceramicii sparte, s-a împletit mereu cu profunde convingeri religioase. Începând cu 1914, arhitectul și-a dedicat întreaga viață Sagradei Família, renunțând la comenzi laice și mutându-se chiar în atelierele de pe șantier. A murit în 1926, la 73 de ani, lovit de un tramvai, fiind înmormântat în criptă, într-o biserică aflată atunci abia la 15% din construcție.

Viziunea lui era însă limpede: o bazilică cu 18 turnuri, dedicate lui Hristos, Fecioarei Maria, evangheliștilor și apostolilor. „Clientul meu nu se grăbește”, obișnuia să spună Gaudí, referindu-se la Dumnezeu.

La Sagrada Familia designed by Antoni Gaudí

Un șantier fără sfârșit

Războiul civil din Spania a distrus multe dintre planurile și modelele originale ale arhitectului, însă mii de fragmente au fost recuperate. Construcția a avansat lent: până în 1977 fuseseră ridicate doar opt turnuri, fără acoperiș sau coloane. Locuitorii Barcelonei au ajuns să folosească expresia „durează mai mult decât Sagrada Família” pentru a desemna orice lucru interminabil.

Astăzi, șantierul este coordonat de Jordi Faulí, al nouălea arhitect-șef al bazilicii, care a preluat conducerea în 2012. El conduce o echipă de 11 arhitecți și negociază permanent cu autoritățile, consiliul bisericii și diferitele comisii de artă și liturghie.

Între tradiție și tehnologie

Criticii au rămas divizați. George Orwell a numit odinioară templul „una dintre cele mai urâte clădiri din lume”, în timp ce alți arhitecți, precum Le Corbusier sau Alvar Aalto, au sugerat ca acesta să rămână neterminat. Mai recent, arhitectul și publicistul Rowan Moore a avertizat că „nu mai este opera lui Gaudí”, acuzând precizia digitală care a înlocuit fluiditatea originară a formelor.

Într-adevăr, din anii ’90 echipa a început să folosească programe de proiectare din industria aerospațială, accelerând considerabil construcția. Planul actual prevede finalizarea clădirii principale în 2026, însă lucrări precum scara monumentală – care ar necesita demolarea unor locuințe și relocarea a circa 200 de familii – vor continua și după aceea.

O bazilică pentru turiști

Astăzi, mai puțin de jumătate dintre locuitorii Barcelonei se declară credincioși, dar fluxul de vizitatori transformă templul într-un fenomen global. Dacă inițial Gaudí spera ca bazilica să fie finanțată din donații, încă din timpul vieții sale a fost introdus biletul de intrare. În prezent, un adult plătește 26 de euro.

În 2023, aproape cinci milioane de turiști au vizitat Sagrada Família, generând venituri de 134 de milioane de euro, din care 86 de milioane au fost reinvestite în construcție. Monumentul are acum propria prezență pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok.

La 66 de ani, Jordi Faulí rămâne fidel visului lui Gaudí. Întrebat dacă va apuca să vadă catedrala finalizată, el răspunde simplu: „După voia lui Dumnezeu”.

