Trump vrea să dea Spania afară din NATO. "Poate că ar trebui să-i excludeţi" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 23:56
423 citiri
Trump vrea să dea Spania afară din NATO. "Poate că ar trebui să-i excludeţi" VIDEO
Donald Trump Foto: Hepta

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că Spania merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor sale militare, pe care le consideră insuficiente, relatează AFP.

”Avem un singur întârziat, este Spania”, a declarat în Biroul Oval Donald Trump, referindu-se la un acord al Alianţei Nord-Atlantice privind alocarea a 5% din PIB cheltuielilor cu apărarea de către statele membre.

”Ei n-au nicio scuză să nu o facă, dar e în regulă. Sincer, poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”, a adăugat locatarul Casei Albe.

În iunie, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, formată din 32 de națiuni, a fost de acord să majoreze masiv cheltuielile pentru apărare în următorul deceniu, sub presiunea lui Trump, care la acea vreme a amenințat că va pedepsi Madridul în materie comercială pentru că s-a opus noii ținte de cinci procente din PIB.

Prim-ministrul socialist spaniol, Pedro Sanchez, a insistat că Madridul nu va trebui să atingă cifra principală. Spania a fost una dintre țările NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare în termeni relativi.

Președintele SUA – care a sugerat în repetate rânduri că Washingtonul ar putea avea rețineri în privința protejării țărilor europene care nu doresc să cheltuiască mai mult pentru apărare – a impus angajamentul de a cheltui cinci procente din PIB-ul lor pe cheltuieli legate de securitate, o mișcare considerată esențială pentru menținerea relației sale cu NATO.

Cifra principală se împarte în 3,5% pentru cheltuielile de bază pentru apărare și 1,5% pentru o gamă mai largă de domenii, cum ar fi infrastructura și securitatea cibernetică.

Noua țintă înlocuiește fostul obiectiv al alianței privind cheltuielile militare de două procente, stabilit inițial în 2014.

Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
Donald Trump a descris un jurnalist CNN drept „unul dintre cei mai slabi reporteri pe care îi veți vedea vreodată” și a făcut asta într-o critică publică. Președintele a avut o...
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât regiunea Murcia se va afla vineri, 9 octombrie, sub avertizare Cod roşu de ploi abundente, care pot...
#Spania, #NATO, #Trump presedinte SUA, #excludere spania nato , #NATO
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
DigiSport.ro
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii in preliminarii: in minutul 33, era deja 7-0 VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump vrea să dea Spania afară din NATO. "Poate că ar trebui să-i excludeţi" VIDEO
  2. Negociatorul-şef al Hamas anunță că are garanții că „războiul s-a terminat definitiv”. Ce urmează între părțile implicate
  3. Beijingul „nu va trage primul foc”, dar „nu va permite o a doua lovitură”. China are o rachetă capabilă să transporte până la 60 de focoase nucleare și o bombă cu hidrogen
  4. UPDATE Deținutul periculos evadat din curtea IPJ Dolj a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii
  5. Donald Trump vrea să se ducă în Egipt, la semnarea acordului de încetarea focului în Fâșia Gaza. „Vom avea o semnare oficială”
  6. Norvegia se teme de represalii din partea lui Trump dacă acesta nu câștigă Nobelul. "Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui"
  7. Vedete din Turcia, anchetate într-un dosar de consum de droguri. Scena artistică, zguduită de suspiciuni și tăceri oficiale
  8. Polițist de la Acțiuni Speciale Teleorman, anchetat de șefi după ce a rupt uşa unei locuinţe. Ar fi fost sub influența alcoolului SURSE
  9. Oamenii de știință încearcă să accelereze un proces natural care răcește planeta
  10. Ambasadorul SUA la NATO anunță că unele dintre cele mai puternice arme americane ar putea ajunge la Ucraina. „Pot produce daune serioase, într-un loc și la un moment ales de noi”