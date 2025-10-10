Trump vrea să dea Spania afară din NATO. "Poate că ar trebui să-i excludeţi" VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi, în Biroul Oval, că Spania merită să fie dată afară din NATO din cauza cheltuielilor sale militare, pe care le consideră insuficiente, relatează AFP.

”Avem un singur întârziat, este Spania”, a declarat în Biroul Oval Donald Trump, referindu-se la un acord al Alianţei Nord-Atlantice privind alocarea a 5% din PIB cheltuielilor cu apărarea de către statele membre.

”Ei n-au nicio scuză să nu o facă, dar e în regulă. Sincer, poate că ar trebui să-i excludeţi din NATO”, a adăugat locatarul Casei Albe.

🚨 NOW: President Trump just suggested kicking SPAIN out of NATO, and the Finnish president doesn't know what to say 😂 "Maybe you should throw 'em out of NATO, frankly!" "We have one laggard. It was SPAIN. Spain, you'll have to call them, and find, why are they a laggard [not… pic.twitter.com/ywDkOcrQaM — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 9, 2025

În iunie, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, formată din 32 de națiuni, a fost de acord să majoreze masiv cheltuielile pentru apărare în următorul deceniu, sub presiunea lui Trump, care la acea vreme a amenințat că va pedepsi Madridul în materie comercială pentru că s-a opus noii ținte de cinci procente din PIB.

Prim-ministrul socialist spaniol, Pedro Sanchez, a insistat că Madridul nu va trebui să atingă cifra principală. Spania a fost una dintre țările NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare în termeni relativi.

Președintele SUA – care a sugerat în repetate rânduri că Washingtonul ar putea avea rețineri în privința protejării țărilor europene care nu doresc să cheltuiască mai mult pentru apărare – a impus angajamentul de a cheltui cinci procente din PIB-ul lor pe cheltuieli legate de securitate, o mișcare considerată esențială pentru menținerea relației sale cu NATO.

Cifra principală se împarte în 3,5% pentru cheltuielile de bază pentru apărare și 1,5% pentru o gamă mai largă de domenii, cum ar fi infrastructura și securitatea cibernetică.

Noua țintă înlocuiește fostul obiectiv al alianței privind cheltuielile militare de două procente, stabilit inițial în 2014.

