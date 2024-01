O nouă crimă la orizont! Spațiile comerciale din imobilele cu bulină roșie se redeschid, cu complicitatea parlamentarilor și a "oamenilor de afaceri"

Daca aveti copii sau tineti la viata dvs. trebuie sa stiti ca tara in care traim ne supune continuu riscului extrem, prin legile votate in Parlament si cu complicitatea "oamenilor de afaceri", care "promoveaza" miseleste legi cu dedicatie. Si nu din intamplare, ci premeditat! Prin trafic de influenta, relatii oculte, interese ascunse, cu vadit potential criminal. As spune chiar instigare le crima cu premeditare!

De ani de zile invoc lipsa legislatiei coerente din Romania, in mai toate domeniile. Multe legi sunt strambe/ proaste sau interpretabile. Aici nu e vorba numai despre nivelul moral al politicienilor sau al unor persoane care lucreaza in mediul privat, inclusiv in multinationalele cu afaceri in Romania. Nici a romanilor simpli, care fac orice ca sa castige bani, in conditii ilegale. In opinia mea, este vorba de mult mai mult, despre o stare generalizata, cu potential de noi tragedii!

Colectiv, Crevedia sau Ferma Dacilor nu sunt suficiente repere ale mortii, cauzate de legi care acopera ineficienta si incompetenta armatei de functionari publici, care nu-si fac datoria si paseaza responsabilitatea de la unii la altii. Nu este mai putin adevarat ca unii "antreprenori", cativa cu cazier sau cu istoric infractional cunoscut, trec afacerile pe numele unor terti si eludeaza statul de orice le este la indemana: avize, autorizatii, certificari obligatorii etc. Asa apar combinatiile cu tenta infractionala, evitarea unor taxe, impozite, amenzi, controale, expertize, evaluari de riscuri, etc.

In curand, urmeaza sa intre in vigoare o noua lege care "invita" din nou la...crima. Ascultati reportajul urmator si veti vedea unde s-a ajuns. https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/in-cladirile-cu-risc-seismic-vor-putea-fi-facute-crese-sau-gradinite-znu-ne-putem-juca-cu-siguranta-oamenilor.html

Parlamentarii nostri s-au gandit ca ar fi bine ca spatiile comerciale aflate la parterul imobilelor cu risc seismic major sa fie readuse la viata, cu pretul riscului a mii de morti, in cazul unui cutremur. Mi-e greu sa scriu acest articol fara sa injur. Procurorii de la DNA ar putea sa faca curatenie printre "antreprenorii" care au facut presiuni prin Parlament si la directia specializata din PMB, care se ocupa de cladirile cu risc seismic, ca legea sa fie in favoarea lor.

Cititorule, daca parcurgi aceste randuri, te rog sa tii cont ca in viitorul apropiat, daca tu sau vreun membru al familiei veti intra intr-o cafenea sau restaurant, s-ar putea sa nu mai iesi viu. Nu ai cum sa stii daca imobilul se va prabusi pe tine sau nu. Macar acum ai aflat ce risc iti asumi, cu largul concurs al Parlamentului si cu "ajutorul" asa zisilor oameni de afaceri. Informeaza-ti si prietenii, ca sa nu afle prea tarziu. Legea e de partea criminalilor!

Dupa atatea tragedii si morti nevinovati, in majoritate tineri, sa votezi o astfel de lege care poate permite cel mai tragic moment dupa Revolutia din 1989, o noua catastrofa umana extinsa, mi se pare culmea inconstientei. In opinia mea, cei care au votat-o au mainile patate cu sange. La fel de adevarat este si ca banul e "ochiul dracului" pentru cei care se preteaza la orice, numai ca sa castige cat mai repede, cat mai mult si cu costuri minime. Aveti spatii comerciale in cladiri care stau sa se prabuseasca? Ramaneti cu ele goale sau consolidati-le pe banii vostri, nu omorati oameni c-ati fost voi fraieri cand le-ati cumparat.

Ceea ce nu realizeaza parlamentarii care au votat legea cu pricina este ca si copiii lor pot fi viitoare victime. Iar pentru proprietarii de spatii de doi lei, am un sfat: puneti-va copiii sa lucreze in ele daca sunteti smecheri. Ce credeti ca simte acum patronul de la Ferma Dacilor, cu propriul copil ars de viu in spatiul gestionat de el si victime coletarale, pentru care va face multi ani de puscarie? Povestea asta nu va pune pe ganduri, nenorocitilor? Moartea nu alege si totul se plateste in viata, mai devreme sau mai tarziu. Din pacate, unii nu pun pret nici pe cei dragi si asta este cel mai dureros.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

