7 idei pentru amenajarea spatiilor matrimoniale

Camera matrimoniala reprezinta locul in care orice persoana trebuie sa se simta cel mai confortabil. Destinata odihnei si relaxarii, aceasta incapere trebuie amenajata in mod corespunzator ca sa poata satisface nevoile si preferintele unui cuplu. Toate aspectele abordate in dormitor trebuie sa fie adaptate la dimensiunile spatiului, dar si la stilul de design pe care intentionezi sa-l abordezi. Daca ai nevoie de putina inspiratie pentru amenajarea camerei matrimoniale, descopera cateva idei care iti pot fi de ajutor in demersul tau:

1. Plaseaza patul pe mijlocul incaperii

Exista numeroase modele de dormitoare matrimoniale, insa toate au un element comun: patul de mijloc. Dintre toate elementele pe care urmeaza sa le integrezi in decor, fara indoiala acesta este un articol de care nu te poti lipsi. Totusi, nu alege orice fel de pat, ci opteaza neaparat pentru un pat matrimonial, de dimensiuni generoase, pe care sa-l amplasezi in mijlocul dormitorului. Pe langa faptul ca acesta va asigura accesul facil al ambilor parteneri, va fi in centrul atentiei, nu intr-un colt care nu este vizibil.

2. Amenajeaza simetric spatiul matrimonial

Simetria ofera o imagine eleganta, echilibrata si sofisticata. In plus, creeaza spatii identice pentru cuplul care va folosi dormitorul. Astfel, dupa amplasarea patului in centru, poti pune de o parte si de alta a acestuia noptiere sau chiar si comode, daca ai nevoie de mai mult spatiu de depozitare. Mai mult, asaza cate o lampa pe fiecare piesa de mobilier pentru a beneficia de lumina oricand este nevoie, fara a-l deranja pe celalalt.

3. Amplaseaza o bancheta in continuarea patului

In spatiile matrimoniale este intotdeauna nevoie de mai mult loc pentru depozitarea hainelor si a lucrurilor personale. Daca incaperea iti permite, amplaseaza o bancheta cu zona de depozitare in continuarea patului. Ai grija insa ca aceasta sa aiba o tapiterie similara cu cea a patului ca sa nu fie influentat negativ aspectul de ansamblu al dormitorului. Bineintele, ai si varianta de a opta pentru o bancheta simpla sau, de ce nu, chiar o comoda.

4. Foloseste tapet pentru un decor inedit

Accesibil, versatil si usor de folosit, tapetul are capacitatea de a schimba instantaneu dinamica unei camere matrimoniale. In dormitor, acesta poate scoate in evidenta patul, asa ca ia in calcul decorarea intregului perete cu un produs deosebit. Este important ca incaperea sa emane energie si vitalitate, nu sa fie simpla sau anosta.

5. Creeaza o zona de relaxare

Ca sa te bucuri de o experienta completa in cea mai intima camera a locuintei tale, amenajeaza in dormitor un colt de relaxare. Practic, este vorba despre un loc in care sa te poti retrage ca sa citesti o carte sau pur si simplu sa te odihnesti putin fara sa te lasi prada imbratisarii pe care ti-o ofera patul. In functie de spatiul disponibil, poti opta pentru unul sau doua fotolii confortabile, cu perne pufoase, un scaun balansoar, o sofa ori chiar un sezlong decorat cu un pled interesant. Totodata, in apropierea elementului ales pune si o masuta, ca sa poti pastra in apropiere o ceasca de ceai sau alte obiecte de care ai nevoie.

6. Foloseste cateva accesorii decorative

De regula, decoratiunile, impreuna cu piesele de mobilier, aduc o nota personala spatiilor matrimoniale. Fie ca alegi diferite tablouri, fotografii, lumanari, vaze ori suveniruri, asigura-te ca integrezi in decor cateva elemente care contribuie la sporirea confortului si evidentierea stilului.

7. Mareste vizual spatiul cu ajutorul oglinzilor

Aceste elemente au un rol stilistic important in orice amenajare. In prezent, exista oglinzi cu rame deosebite si dimensiuni impresionante, ceea ce inseamna ca poti alege un produs care sa-ti invaluie camera intr-un aer rafinat, plin de prestanta.

Decoreaza spatiul cu perdele si draperii lungi, foloseste mai multe straturi de accesorii textile pe pat si elimina aparatele electronice din dormitor, iar spatiul va fi cu adevarat feeric. Fara prea mult efort, poti sa-ti amenajezi un spatiu modern, in care sa te relaxezi si sa te rasfeti dupa bunul plac.

